Restaurangbiträde sökes
2025-11-10
RESTAURANGBITRÄDE TILL ESA SUSHI I SUNDSVALL
Är du en flexibel lagspelare som gillar att ha många bollar i luften? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Esa Sushi är en populär restaurang i Sundsvall som erbjuder både sushi och varma asiatiska rätter. Vi är ett litet men sammansvetsat team som sätter gästen i fokus - varje dag.
Vi söker nu ett restaurangbiträde som vill vara spindeln i nätet i vår dagliga verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde hos oss får du en varierad roll där du bland annat kommer att:
Hjälpa till med enklare matförberedelser i köket
Sköta disk och hålla rent i köks- och serveringsutrymmen
Ta emot och betjäna kunder, både vid kassa och i matsalen
Servera mat och säkerställa att gästerna får en trevlig upplevelse
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Trivs med att jobba i ett högt tempo och med varierade uppgifter
Har god samarbetsförmåga och tar egna initiativ
Har tidigare erfarenhet från restaurang/café (meriterande, men inget krav)
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
En omväxlande tjänst i en familjär arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling och mer ansvar på sikt
Flexibla arbetstider enligt överenskommelse
Låter det som något för dig?
Välkommen att lämna in din ansökan direkt på plats hos oss, eller skicka ett mejl till: esa.sushi@icloud.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: esa.sushi@icloud.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sangiin Dalai AB
(org.nr 559175-8205)
Trädgårdsgatan 14 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Kontakt
Erdenebayar Dorjragchaa esa.sushi@icloud.com Jobbnummer
9597707