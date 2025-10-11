Restaurangbiträde Restaurang Arom

Haddadi, Mohammad Reza / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-11


Vill du bli en del av vårt härliga team på kvarterskrogen Arom i Luthagen, Uppsala? Vi söker engagerade och glada medarbetare som vill jobba som servitörer/servitriser.
Som servitör hos oss är du restaurangens ansikte utåt! Du tar emot beställningar, serverar mat och dryck och ger våra gäster personliga rekommendationer. Din uppgift är att se till att varje gäst får en fantastisk upplevelse hos oss. Vi söker dig som har erfarenhet inom servering, är stresstålig och har en passion för att ge bra service.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurangbranschen och/eller servering.
• Är glad, positiv och stresstålig.
• Kan uttrycka dig väl på svenska.
• Är initiativtagande och har ett leende på läpparna.
Låter detta som en intresserade roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss på Restaurang Arom Uppsala! Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Haddadi.rosee@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haddadi, Mohammad Reza
Börjegatan 54A (visa karta)
752 29  UPPSALA

Arbetsplats
Restaurang Arom AB

Kontakt
Rose Haddadi
Haddadi.rosee@gmail.com
0707571798

Jobbnummer
9552120

