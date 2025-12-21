Restaurangbiträde/köksbiträde till Östrand
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Timrå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Timrå
2025-12-21
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Nu söker vi en Restaurang medarbetare som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.
Om Restaurang Östrand
Restaurang Östrand är en modern och välrenommerad restaurang i Sundsvall, belägen i anslutning till SCA:s industriområde i Östrand. Vi serverar dagligen lunch av hög kvalitet till gäster som uppskattar god mat, effektiv service och en professionell helhetsupplevelse. Förutom restaurangverksamhet driver vi även ett omfattande nätverk av vendingmaskiner med mat, dryck och kaffe, där kvalitet, tillgänglighet och service är avgörande för helhetsupplevelsen.
Vem är du?
Rollen är varierad och kombinerar arbetsuppgifter inom restaurang med ansvar för den dagliga driften av vendingmaskiner, såsom påfyllning, tillsyn och enklare service. Arbetet innebär självständigt ansvar, planering och löpande kontakt med kunder.
Vem är du
Du är en strukturerad, ansvarstagande och serviceinriktad person som trivs med ett självständigt arbetssätt. Du är noggrann, lösnings orienterad och har god förmåga att planera din arbetsdag. Du förstår vikten av kvalitet, hygien och ett professionellt bemötande.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt, då arbetet kräver dokumentation, instruktioner och kundkontaktPubliceringsdatum2025-12-21Kravprofil för detta jobb
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett plus
• Körkort B är ett krav
• Du är över 18 år
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Jobbnummer
9658428