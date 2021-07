Restaurangbiträde kassapersonal - Quick Food Sverige AB - Kassapersonalsjobb i Jönköping

Quick Food Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Jönköping2021-07-04I samband med ombyggnationerna i Asecs öppnar vi nu nybyggda restauranger i den nya delen. Den planerade öppningen kommer att ske den 15 juli 2021. Arbetet startar under vecka 28.Vi söker dig som är engagerad, positiv, stresstålig och uppskattar ett tätt samarbete med både kollegor och kunder. Du ska ha lätt för att samarbeta och trivas med att hoppa mellan olika arbetsuppgifter för att ge bästa möjliga service till kunden och hjälp till dina kollegor. Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i högt tempo exempelvis inom detaljhandel eller restaurang. I tjänsten ingår mycket helgjobb.Just nu söker vi duktiga restaurangbiträden med inriktning på kassaarbete. Vi söker både heltids- och deltidsanställda. Obs! Vi tar ENDAST emot ansökan via e-post.Det är av högsta vikt att du är:ServicemindedBra på att passa tiderDuktig på att ställa upp för din arbetsplats och dina kollegorPositivDuktig på att multitaskaFör att minska risken för spridning av Covid-19 kommer vi i första hand att hantera intervjuer digitalt via Microsoft Teams. Då vi förväntar oss många sökanden kommer vi tyvärr inte att hinna med att svara alla som söker, om du går vidare till intervju kommer vi att kontakta dig via telefon eller mail.Tillträde sker under vecka 28. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Då vi intervjuar löpande, vänligen observera att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så är du intresserad, ansök redan idag. I samband med denna rekryteringsprocess undanber vi oss erbjudanden från externa rekryterare.Vänligen observera att ansökningar ENDAST tas emot via e-post.2021-07-04Sista dag att ansöka är 2021-07-25Quick Food Sverige ABKompanigatan 3655305 JÖNKÖPING5845394