1958 grundade Bröderna Frank och Dan Carney från Kansas Pizza Hut. De lånade
600 dollar av sin mamma och de slog upp dörrarna till sin första restaurang i
Wichita. Det blev succé!
Idag finns vi, Pizza Hut, i över 100 länder. Ett starkt varumärke, känt för sina spännande smaker och unika deg, som inte serveras någon annanstans.
Vill du vara med och fortsätta succén och lära dig att tillaga samt servera en äkta
Pan Pizza?
Vi söker dig som har en naturlig fallenhet för service i världsklass. Med stolthet
tillagar du våra unika pizzor, tar emot gäster i kassan, diskar och städar. Du sprudlar
och har en speciell förmåga att skapa en god atmosfär både hos våra glada gäster
och dina härliga arbetskamrater. Med ett leende och högt tempo genomför du dina
arbetsuppgifter med kvalitet, lär dig nya saker och tar hela tiden initiativ att göra det
lilla extra som gör skillnad. Det som skapade och utvecklar succén. Våra fantastiska
pizzor och medarbetare med glimten i ögat!
Dina arbetsuppgifter blir att:
Tillaga pizzor och annan mat
Kassahantering
Servering
Diskplock
Städning och planering av ditt arbete.
Du är noggrann och ansvarstagande samt behärskar svenska språket i både tal och
skrift. Dina arbetstider varierar med betoning på kvällar och helger. Vi utbildar dig
internt så behöver du ingen tidigare erfarenhet eller utbildning.
Vi erbjuder en härlig arbetsplats, med justa kollegor och kul på jobbet!
Förutom lön enligt HRF gröna avtal, erbjuder vi friskvårdsbidrag till våra medarbetare.
Välkommen att göra din ansökan redan idag!
