Restaurangbiträde 50%
2026-02-10
Nu söker vi vår nya stjärna till icha icha Mood Stockholm!
Vår ambition är att revolutionera snabbmaten, du ska inte längre behöva välja mellan snabb mat och bra mat, hos oss kan du njuta av båda! Vår mat är inspirerad av det japanska köket med utvalda råvaror som får dig att må bra.
Utöver maten kommer vi förstås även att tillhandahålla exceptionell service och till detta behöver vi dig! Som person är du en servicemänniska ut i fingerspetsarna, du drivs av att leverera goda resultat och tycker om att arbeta med människor. Vidare är du lyhörd och en god medarbetare som gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är självgående, och tar gärna egna initiativ. För rätt person finns på sikt mycket goda utvecklingsmöjligheter.
Erfarenhet av arbete i restaurang och bar är meriterande. Sök gärna tjänsten igen trots att du inte gått vidare vid tidigare omgångar.
Tjänsten omfattar en 50% anställning med varierande arbetstider lunch och kväll, helger och vardagar. För rätt person finns möjlighet till heltid.
Arbetet sker i team, men också i stor del självständigt därför bör du vara väldigt självgående samt ha god förmåga att ta egna initiativ.
Arbetsplats: icha icha Mood Stockholm samt Centralstationen
Som restaurangbiträde har du en nyckelposition i restaurangen och är vårt ansikte mot kunden. Det är du som till stor del avgör gästens upplevelse av hela restaurangbesöket. Som restaurangbiträde hos oss arbetar du på alla positioner i både köket och serveringen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Kassatjänst
Inventering av produkter och material
Tillagning och rangering.
Att alltid hålla rent och snyggt, städa och organisera
Se till att kunderna får bästa möjliga upplevelse
Aktivt arbeta för merförsäljning, effektivitet och lönsamhet.
Köksarbete
Beställning av varor.
Förberedelser och produktion.
Då bolaget är litet kommer det finnas möjlighet att vara med och påverka både stort och smått och du kommer att rapportera direkt till ansvarig på plats.
För att söka tjänsten skicka:
CV
Bild
Personligt brev
Ange "MOOD 50%" i ämnesraden. Rekryteringen till denna tjänst kommer att ske löpande och tjänsten kan således komma att tillsättas innan sista ansökningsdag sök därför tjänsten redan idag!
Specificera vilken tjänst du söker, och vänligen respektera att vi Ej tar emot ansökningar via telefon. Vi kommer omgående att kontakta personer med ansökningar av intresse, men har ej möjlighet att svara på alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: info@ichaicha.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mood 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oshu Group AB
(org.nr 556854-5767)
Norrlandsgatan 13 (visa karta
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Icha Icha Mood Jobbnummer
9734399