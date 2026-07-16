Restaurangbiträde
Ats Nordic Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Gällivare Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gällivare
2026-07-16
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Vill du bli en del av vårt härliga team?
Nya Istappen Bar & Käk söker nu ett restaurangbiträde som är engagerad och serviceinriktad. Vi söker dig som trivs att arbeta i ett högt tempo, har ett gott bemötande gentemot gäster och kollegor, och som tycker om att ge våra gäster en riktigt bra upplevelse.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Servering och kundservice
Förberedelser inför lunch och middag
Disk och städning
Enklare köksuppgifter
Barservering
Kassahantering och övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurang
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och flexibel
Har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har servicekänsla och sätter gästen i fokus
Kan arbeta dag, kväll och helgskift
Erfarenhet från restaurang är meriterande men rätt inställning och viljan att lära är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranchen
Låter detta intressant? Hör av dig till oss via mejl eller telefon! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Kontakta restaurangchef Sofia Backefalk på nummer 070-2055340 eller mejla sofiabackefalk@hotmail.com
E-post: sofiabackefalk@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ats Nordic Invest AB
(org.nr 556632-0387), http://www.nyaistappen.se
Hellebergsvägen 6 (visa karta
)
982 35 GÄLLIVARE Arbetsplats
Nya Istappen Bar & Käk Jobbnummer
10004781