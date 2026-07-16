Restaurangbiträde

Ats Nordic Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Gällivare
2026-07-16


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ats Nordic Invest AB i Gällivare

Vill du bli en del av vårt härliga team?
Nya Istappen Bar & Käk söker nu ett restaurangbiträde som är engagerad och serviceinriktad. Vi söker dig som trivs att arbeta i ett högt tempo, har ett gott bemötande gentemot gäster och kollegor, och som tycker om att ge våra gäster en riktigt bra upplevelse.

Publiceringsdatum
2026-07-16

Dina arbetsuppgifter
Servering och kundservice
Förberedelser inför lunch och middag
Disk och städning
Enklare köksuppgifter
Barservering
Kassahantering och övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurang

Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och flexibel
Har god samarbetsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har servicekänsla och sätter gästen i fokus
Kan arbeta dag, kväll och helgskift

Erfarenhet från restaurang är meriterande men rätt inställning och viljan att lära är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranchen

Låter detta intressant? Hör av dig till oss via mejl eller telefon!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Kontakta restaurangchef Sofia Backefalk på nummer 070-2055340 eller mejla sofiabackefalk@hotmail.com
E-post: sofiabackefalk@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ats Nordic Invest AB (org.nr 556632-0387), http://www.nyaistappen.se
Hellebergsvägen 6 (visa karta)
982 35  GÄLLIVARE

Arbetsplats
Nya Istappen Bar & Käk

Jobbnummer
10004781

Prenumerera på jobb från Ats Nordic Invest AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ats Nordic Invest AB: