Restaurangbiträde

Rasta Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Laholm
2026-06-19


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Vill du bli en del av vårt gäng?
Vi söker nu restaurangbiträden för tjänster hos oss. Du ska vara flexibel, arbetsvillig och serviceinriktad. Arbetet innebär serva gäster i kassan, lättare matberedning, disk och städ.
Att vara en pigg och glad medarbetare som alltid sätter gästen och arbetet i fokus ser vi som en självklarhet.
Ensamarbete förekommer och man jobbar varannan helg
Tillgång till bil eftersom det finns inga bussförbindelser

Tjänsten är på 81 %

Tveka inte att skicka in din ansökan för ett roligt och fartfyllt jobb!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: snapparp@rasta.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasta Sverige AB (org.nr 556618-7141)
Snapparp 6 Rasta Vid E6 (visa karta)
312 91  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rasta Snapparp

Jobbnummer
9971428

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