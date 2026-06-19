Restaurangbiträde
Rasta Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Laholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Laholm
2026-06-19
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Vill du bli en del av vårt gäng?
Vi söker nu restaurangbiträden för tjänster hos oss. Du ska vara flexibel, arbetsvillig och serviceinriktad. Arbetet innebär serva gäster i kassan, lättare matberedning, disk och städ.
Att vara en pigg och glad medarbetare som alltid sätter gästen och arbetet i fokus ser vi som en självklarhet.
Ensamarbete förekommer och man jobbar varannan helg
Tillgång till bil eftersom det finns inga bussförbindelser
Tjänsten är på 81 %
Tveka inte att skicka in din ansökan för ett roligt och fartfyllt jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: snapparp@rasta.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141)
Snapparp 6 Rasta Vid E6 (visa karta
)
312 91 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rasta Snapparp Jobbnummer
9971428