Restaurangbiträde
Great Eastern i Boden AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden Visa alla restaurangbiträdesjobb i Boden
2026-06-04
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Great Eastern serverar utsökta rätter från hela Orienten, givetvis med förstklassig service i en stilfull, men bekväm miljö.
Vi söker nu ett restaurangbiträde som är duktig på att hjälpa till med förberedelser i köket, speciellt kinesisk mat. Vi serverar även pizza i buffén. Det är således meriterande om du har erfarenhet av kinesisk mat och pizza. Arbetet innebär även diskning.
Arbetet är på heltid, företaget har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: boden@greateastern.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Great Eastern i Boden AB
(org.nr 559276-9672)
Drottninggatan 12 (visa karta
)
961 35 BODEN Kontakt
Jinliang Xu boden@greateastern.se Jobbnummer
9948910