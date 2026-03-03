Restaurangbiträde
Rubinen Västervik AB / Restaurangbiträdesjobb / Västervik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västervik
Restaurangbiträden sökes till Restaurang Rubinen AB Arbetet är på heltid eller tidsbegränsad .
Västervik är Sveriges bästa sommarstad, tre år på raken till och med! Här finns sevärdheter, aktiviteter och evenemang för alla smaker. Rubinen
söker nu personal för anställning året runt som är glad, positiv och som vill vara en del av vårt team. Vi söker dig som är serviceinriktad,
engagerad och självgående med ett brinnande intresse för yrket. Du ska även ha ett trevligt bemötande och klara av stressiga situationer. Det är
viktigt att du har utbildning eller erfarenhet av arbete inom restaurangbranschen. Personliga egenskaper och viljan att arbeta inom yrket har stor betydelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Skicka ditt cv via e-post eller kom förbi med din cv
E-post: markskurt@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubinen Västervik AB
(org.nr 559435-1750), https://restaurangrubinen.se/en/home/
Breviksvägen 16 (visa karta
)
593 42 VÄSTERVIK Jobbnummer
9775474