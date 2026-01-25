Restaurangbiträde

Familjen Trans Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna
2026-01-25


Vi söker personal till vår restaurang i Torshälla.
Är du glad, serviceminded, stresstålig, snabbtänkt, gillar att ta ansvar och att arbeta i högt tempo? Du behöver även kunna kommunicera väl på svenska då du kommer vara i kontakt med kunder.
Då kan det vara just dig vi söker!
Tjänsten innebär ca 20 timmar i veckan med chans till mer. Vi söker någon som kan arbeta flexibelt, då arbetstiderna kan variera med lunch, kväll och helger.
Meriterande:
Körkort och bil
Tidigare erfarenhet
Utbildning inom service

Maila in din ansökan (CV och personligt brev) till jobb@kinkitchen.se och märk med restaurangbiträde.

Hälsningar Kin Kitchen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Via mail
E-post: jobb@kinkitchen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Familjen Trans Food AB (org.nr 556788-7566)

Arbetsplats
Kin Kitchen

Jobbnummer
9703008

