Restaurangbiträde
2025-12-30
SSP är ett internationellt företag som driver restauranger och caféer på flygplatser och resehubbar världen över. I Sverige ansvarar SSP för flera välkända varumärken på Arlanda flygplats.
Hos SSP står människor, kvalitet och utveckling i fokus, och vi erbjuder trygga anställningar, utbildning och goda karriärmöjligheter i en internationell arbetsmiljö.
RESTAURANGMEDARBETARE - SSP (JURESKOG) | ARLANDA FLYGPLATS
Nu söker vi dig som älskar kvalitet, tempo och riktigt bra burgare - och som vill skapa minnesvärda gästupplevelser i en internationell miljö.
Jureskog är en prisbelönt svensk hamburgarkedja grundad av kocken Johan Jureskog, känd för sitt kompromisslösa fokus på kvalitet, hantverk och råvaror. Hos oss står smak, stolthet och laganda i centrum.
Jureskog på Arlanda drivs av SSP - ett internationellt företag som driver restauranger och caféer på flygplatser och resehubbar över hela världen. Inom SSP arbetar vi med tydliga värderingar där människor, utveckling och kvalitet alltid kommer först.
OM TJÄNSTEN
Som restaurangmedarbetare på Jureskog är du en viktig del av teamet och mötet med våra gäster. Arbetet är varierande och sker i ett högt tempo.
Anställningsform: Deltid från 50 % upp till heltid 100 %.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Tillagning av hamburgare och annan mat enligt Jureskogs koncept
• Arbete vid grill, stekbord och fritös
• Kassahantering och försäljning
• Förberedelser (prep), påfyllning och kvalitetskontroller
• Städning, disk och säker hantering av livsmedel
• Att bidra till en positiv stämning och stark teamkänsla
Våra öppettider följer flygplatsens verksamhet och innebär arbete tidiga morgnar, dagtid, kvällar och helger.
Om rollen
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som trivs i en snabb, internationell och dynamisk arbetsmiljö där samarbete är avgörande. Du är ansvarstagande, stresstålig och har alltid gästen i fokus.
Vi ser gärna att du:
• Är positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad
• Trivs med att arbeta i högt tempo
• Är noggrann och kvalitetsmedveten
• Arbetar bra både självständigt och i team
• Talar svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från restaurang, snabbmat eller service är meriterande men inget krav - vi ger dig rätt förutsättningar och utbildning.
OBLIGATORISKA KRAV
• Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller EU/EES-medborgarskap
• Giltigt pass
• Godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll (krav för arbete på flygplats)
TILLGÄNGLIGHET
• Tillgång till bil är en stor fördel, då kollektivtrafiken inte alltid är anpassad till flygplatsens öppettider
VI ERBJUDER
• Trygg anställning enligt kollektivavtal
• Personalrabatt och subventionerad måltid
• Friskvårdsbidrag
• Interna utbildningar och tydliga karriärvägar
• Gratis parkering i anslutning till arbetsplatsen
• Möjlighet att utvecklas inom Jureskog och vidare inom SSP
• En stark gemenskap och ett engagerat team
