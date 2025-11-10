Restaurangbiträde
Vi söker kvällspersonal till The Queens Arms
The Queens Arms i Enköping söker en engagerad person som vill arbeta kvällstid i vårt team.
Arbetet innebär att hjälpa till där det behövs under kvällsservicen - med uppgifter som att plocka disk, diska och agera runner mellan kök och servering.
Vi söker dig som:
Trivs i ett högt tempo och gillar att ha många bollar i luften
Är noggrann, effektiv och har en positiv attityd
Kan ta egna initiativ och samarbeta väl med kollegor
Kan arbeta kvällar, både vardagar och helger
Tidigare erfarenhet från restaurang är ett plus, men inget krav - viktigast är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi erbjuder:
Kan jobba under press
Trevlig arbetsmiljö och härligt team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till enkoping@thequeensarms.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: enkoping@thequeensarms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ölhuset Enköping AB
Torggatan 30 (visa karta
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
The Queens Arms Jobbnummer
