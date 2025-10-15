Restaurangbiträde
Scandinavian Service Partner AB / Redovisningsekonomjobb / Sigtuna Visa alla redovisningsekonomjobb i Sigtuna
2025-10-15
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandinavian Service Partner AB i Sigtuna
, Stockholm
, Gävle
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Restaurangbiträde till Sky Market Arlanda
Med tre olika kök som delar både tak och matplats erbjuder Sky Market internationellt inspirerad street food med Taco Bar, Pong Express och Mezefabriken. Här kombineras en värld av smaker med bekvämlighet och tillgänglighet för resenären.
Om rollen:
Hos oss arbetar du i ett engagerat team och tillsammans serverar vi mat, dryck och skapar en fantastisk upplevelse för alla våra gäster. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat servering samt arbete i restaurangens kassa.
Är du den vi söker?
Att arbeta på en internationell flygplats ställer höga krav på flexibilitet, service och att alltid sätta våra gäster i centrum. Vi söker dig som vill jobba med mat och service och som tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du tar egna initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i restaurang eller bar men det viktigaste är inte din CV utan att du tycker om att möta människor och ditt fokus på service. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
• 40 % personalrabatt och subventionerad lunch
• Friskvårdsbidrag
• Utmanande säljtävlingar med fina priser
• Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter
Övrigt:
Våra öppettider följer flygplatsens öppettider, vilket innebär att arbetstiden är tidiga morgnar, dag, kvällar och helg. Du behöver kunna ta dig till och från arbetet under dessa tider. Det kan vara en fördel om du har tillgång till bil då det tidvis kan vara svårt att ta sig till och från flygplatsen med kollektiva färdmedel.
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered dig så gott du kan inför en eventuell intervju.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande.
Ansök senast den: 20251031
Vid frågor kontakta: roni.brimow@ssp.se Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21479-43716572". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637) Arbetsplats
SSP Sweden, Sky Market Arlanda Kontakt
Ronnie Brimow 0739754205 Jobbnummer
9557155