Restaurangansvarig till Mössebergs Kurort
Stiftelsen Bräcke Diakoni / Servitörsjobb / Falköping Visa alla servitörsjobb i Falköping
2026-06-23
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Mössebergs Kurort är ett konferens- och spahotell i Falköping, beläget i ett naturskönt område på berget Mösseberg. Hotellet har 74 hotellrum, sex moderna konferensrum och en spaavdelning. Vår restaurang erbjuder allt från frukost, lunch, middag, konferensfika, festarrangemang parallellt med à la carteservering. Vi lagar och bakar all mat från grunden och arbetar mycket med närproducerade råvaror.
Vi söker nu en Restaurangansvarig till Arvids - kurortens restaurang.
Som Restaurangansvarig har du en ledarroll med ansvar för att driva en hållbar verksamhet som präglas av ett gott samarbetsklimat - där både medarbetare och gäster stortrivs. Tillsammans med Köksmästare och Hotellchef utvecklar du restaurangen utifrån verksamhetens mål.
I rollen som restaurangansvarig ansvarar du för den dagliga driften i serveringen. Detta innebär bl.a. att du:
• är arbetsledare för all serveringspersonal och ser till att arbetet i restaurang och barer rullar på. Detta inkluderar t.ex. bemanning, försäljning och inköp och du spenderar också själv en stor del av din arbetstid i restaurangens dagliga drift.
• upprätthåller goda relationer och ett nära samarbete med kunder, gäster och leverantörer.
• ser till att lagar och förordningar inom servering följs (ex miljö- och hälsa, alkohollagen).
• hjälper vår köksmästare att kombinera mat och dryck och att kreativt planera menyer med hänsyn till ekonomi.
Det formella chefsansvaret för medarbetarna i serveringen ligger hos Hotellchefen, som också är din närmaste chef.
Som Restaurangansvarig ingår du i vår hotellgrupp tillsammans med övriga teamledare. Vi är ett mindre team som samarbetar över gränserna. Det är viktigt för oss att tänka kvalitativt och vi har alltid gästen i fokus. Hotellgruppen leds av Hotellchefen.
Utvecklande ledare med intresse för hantverket
Vi söker dig som är utbildad servitris/servitör eller har lång restaurangerfarenhet och har tidigare erfarenhet i rollen som restaurangansvarig eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom ledarskap och/eller ekonomi.
Du är hängiven branschen, har ett stort intresse för mat och dryck samt är driven och intresserad av verksamhetsutveckling. Du har arbetat med utveckling av restaurangverksamhet tidigare och har vana vid att arbeta med anordnande av större arrangemang, personalplanering/schema samt att arbeta inom givna budgetramar.
Du tycker om struktur och ordning och att arbeta i ett högt tempo, har en positiv och öppen inställning och är trygg i ditt ledarskap.
Några ord om det praktiska...
Tjänsten är på heltid och en provanställning på 6 månader. Arbetstiderna varierar, du kommer att vara schemalagd både dag, kväll, vardag och helg men har som schemaansvarig möjlighet att planera hur du arbetar.
Vi tror oss vara en schysst arbetsgivare och tillämpar kollektivavtal mellan Visita och HRF - såklart.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten tillsätts så fort vi hittat vår restaurangansvarig. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Mössebergsparken 34 (visa karta
)
521 32 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvids restaurang & bar Kontakt
Pia Lindström Skoog pia.lindstrom.skoog@hotelranten.se 051543290 Jobbnummer
9975956