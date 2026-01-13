Restaurang- och kökspersonal
Vi söker personal till vårt stenugnsbageri, kafé & restaurang Turbinen på vackra Turbinhusön i Tidaholm.
Varje sommar sysselsätter vi ca 30 personer. Vi söker nu nya härliga medarbetare till vårt team! Minimiålder för att söka 15 år men är du 20 år eller äldre är det ett stort plus eftersom vi har alkoholtillstånd.
Vi söker:
• Servitör/servitris
• Kock/kallskänka
• Bagare
• Glassförsäljare
• Diskare
Anställningen är främst under sommaren, från maj/juni till slutet av augusti. Det finns även möjlighet att arbeta extra under våren samt under kommande höst/vinter. Jobbet är perfekt att kombinera med ex. högskolestudier.
Arbetstiderna är varierande, vi har öppet varje dag under sommaren så både dag, kväll och helgjobb förekommer.
Vi önskar att du är utåtriktad, glad och positiv och att du är bra på att samarbeta och att ta ansvar. Du trivs med att jobba i ett högt tempo med en vilja att alltid prestera ditt bästa. Du skall kunna ha överblick, hålla ordning och reda, vara noggrann, arbetsam, självgående och mycket stresstålig.
Vi strävar alltid efter att våra gäster skall må bra och känna sig uppassade och ompysslade genom att äta gott och få trevlig service. Vi erbjuder ett utvecklande, varierande och roligt arbete i ett positivt team och i en underbar miljö på ortens stora besöksmål Turbinhusön i Tidaholm.
På Turbinen bakar vi allt själva från grunden, så som surdegsbröd, bullar och kakor i vår stenugn som är hjärtat i bageriet. På vår meny hittar man bland annat våra populära hantverkspizzor. Vi serverar lunch och kvällstid har vi öppet med mat, drinkar och härligt häng på vår terass. Turbinen är öppet varje dag under sommartid, då har även vårt mysiga glasskafé Kaffestugan öppet som ligger granne med Turbinen där vi säljer glass, våfflor och fika från vårt bageri. Vi bakar egna strutar och gör glassmenyer med inspiration från bageriet. Under vinterhalvåret har vi öppet Turbinen ons-sön, då erbjuder vi förutom mat och fika även Afternoon tea, våffelbuffé, quiz med mera.
Välkommen med din ansökan och personliga brev, och berätta varför just du skulle passa att jobba i vårt team och vad du kan tillföra och bidra med!
Senast den 8 februari vill vi ha din ansökan. Intervjuer sker löpande även innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
