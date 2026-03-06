Reskontramedarbetare - konsultuppdrag
Reskontramedarbetare - konsultuppdrag
Vi söker en Reskontramedarbetare för ett konsultuppdrag hos kund. I rollen ansvarar du för leverantörs- och kundreskontra och säkerställer korrekta flöden i fakturahantering, betalningar och avstämningar. Du arbetar nära redovisning, inköp och övrig verksamhet och bidrar till effektiva ekonomiprocesser samt tillförlitlig rapportering. Placering i centrala Stockholm
Uppdragsperiod
15 april - 31 december
Löpande arbete med kund- och leverantörsreskontra
Fakturahantering, matchning och betalningsuppföljning
Avstämningar och arbete i samband med månadsbokslut
Identifiera och driva förbättringar i reskontraprocesserKvalifikationer
Erfarenhet från reskontra eller redovisningsarbete
God systemvana, gärna i SAP och/eller Microsoft Business Central
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att arbeta mot deadlines och samarbeta brett i organisationen.
