Reskontramedarbetare - konsultuppdrag

The Finance Family AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-03-06


Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos The Finance Family AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Reskontramedarbetare - konsultuppdrag
Vi söker en Reskontramedarbetare för ett konsultuppdrag hos kund. I rollen ansvarar du för leverantörs- och kundreskontra och säkerställer korrekta flöden i fakturahantering, betalningar och avstämningar. Du arbetar nära redovisning, inköp och övrig verksamhet och bidrar till effektiva ekonomiprocesser samt tillförlitlig rapportering. Placering i centrala Stockholm

Uppdragsperiod
15 april - 31 december

Publiceringsdatum
2026-03-06

Dina arbetsuppgifter
Löpande arbete med kund- och leverantörsreskontra
Fakturahantering, matchning och betalningsuppföljning
Avstämningar och arbete i samband med månadsbokslut
Identifiera och driva förbättringar i reskontraprocesser

Kvalifikationer
Erfarenhet från reskontra eller redovisningsarbete
God systemvana, gärna i SAP och/eller Microsoft Business Central

Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att arbeta mot deadlines och samarbeta brett i organisationen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "financefamily 807".

Arbetsgivare
The Finance Family AB (org.nr 559341-7321)
Kungsgatan 64 (visa karta)
111 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
The Finance Family

Kontakt
Konsult & rekrytering
Patrik Kvarnlind
patrik.kvarnlind@financefamily.se
+46738581010

Jobbnummer
9783081

Prenumerera på jobb från The Finance Family AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos The Finance Family AB: