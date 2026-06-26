Resesäkerhetsexpert
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-06-26
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverkets säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap på myndigheten. Vid säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
I Migrationsverkets uppdrag ingår att utveckla och förvalta det internationella samarbetet kring migration. Myndigheten samordnar och bedriver migrationsverksamhet vid Sveriges utlandsmyndigheter, genomför utvecklingssamarbete i utvalda länder, samarbetar med internationella organisationer och stationerar personal i utlandet bland annat på uppdrag av olika EU-myndigheter. Det innebär att personal ofta reser internationellt, inte sällan till länder med särskilda utmaningar avseende säkerheten. Utvecklingen i omvärlden och oförutsedda internationella händelser påverkar myndigheten i hög grad. Migrationsverket söker därför en resesäkerhetsexpert med erfarenhet från strategiskt och operativt säkerhetsarbete.
Befattningen finns organisatoriskt på beredskapsenheten vid säkerhetsavdelningen. Placering är i Stockholm eller Malmö. Vid enheten arbetar specialister inom medarbetarskydd och resesäkerhet samt beredskap och civilt försvar. Migrationsverket erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med stor möjlighet till personlig utveckling. Som resesäkerhetsexpert rapporterar du till enhetschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som expert inom resesäkerhet ansvarar du tillsammans med kollegor för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera kring såväl strategiska som operativa resesäkerhetsfrågor inom myndigheten. I rollen ingår stöttning till verksamheten med kvalificerade riskanalyser och riskreducerande åtgärder, ofta mot bakgrund av komplexa hotbilder. Arbetet omfattar även koordinering av utbildningar inom resesäkerhet. Du kommer att samverka med andra myndigheter och med internationella aktörer. Vidare ingår det i rollen att bedriva omvärldsbevakning inom området. Tjänsten innebär även att ansvara för att samordna resesäkerhetsfrågor med övriga säkerhetsfrågor på myndigheten. Du förväntas jobba nära och kunna stötta kollegor som ansvarar för det övergripande medarbetarskyddsarbetet.
Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och okomplicerat sätt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du har förmågan att se på sakers långsiktiga betydelse, vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt, vidare arbetar du strukturerat och noggrant med en bibehållen helhetssyn.
Krav
Akademisk utbildning, gärna inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
Erfarenhet av arbete med resesäkerhet
Erfarenhet av arbete med hot- och riskanalyser inom resesäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort.
Meriter
Erfarenhet av att bedriva utbildning inom resesäkerhet
Erfarenhet av stabsarbete
Erfarenhet av arbete i fält i konflikt- eller postkonfliktmiljö
Erfarenhet av arbete inom resesäkerhet på statlig myndighet eller större företag samt av myndighetssamverkan
Erfarenhet av personskydd
Kunskap om internationell civil krishantering
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, kan bli aktuellt med inledande provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid alt. förtroendearbetstid.
Placering: Stockholm eller Malmö
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Vill du veta mer?
Kontakta: Elin Svensson, enhetschef, 010-485 25 27.
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen. Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 9 augusti 2026 . Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Säkerhetsavdelningen Kontakt
Elin Svensson elin.svensson@migrationsverket.se 010-4852527 Jobbnummer
9980795