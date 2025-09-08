Reservdelsman/Servicerådgivare
Hej!
Vi har ännu inte hittat rätt person för tjänsten - därför gör vi nu ett nytt försök. Kanske är det du vi söker?Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som reservdelsman/Servicerådgivare hos Bil+ kommer du att ha en varierad roll med ansvar för både reservdelshantering och kundmottagning. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Insortering och hantering av reservdelar vid leveranser
Stöd i hantering av restavfall efter skadereparationer
Hämta reservdelar hos våra leverantörer
Försörja både anläggningen i Täby (där du utgår ifrån) och vår anläggning i Bromma, med hjälp av vår transportbil
Administrera och planera reservdelar i nära samarbete med verkstadschefer och tekniker
Arbete i kundmottagningen i Täby (ca 50%), där du tar emot kunder, hanterar bokningar och ger service i frontlinjen
Vi arbetar uteslutande med skadereparationer av personbilar, främst försäkringsskador. Rollen är dynamisk och kombinerar både praktiskt arbete och kundkontakt - där service, struktur och kundnöjdhet alltid står i centrum.Profil
Vi söker dig som har ett genuint bilintresse och gärna erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Som person är du ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Vi ser gärna att du har:
Kvalitet i fokus och ett gott omdöme
Förmåga att arbeta självständigt och punktligt
B-körkort
Goda kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Praktisk handlag och kan hantera enklare verktyg
Personlig lämplighet kommer väga tungt i urvalsprocessen.
Vi erbjuder
Hos Bil+ får du en trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter och chansen att växa tillsammans med ett företag i expansion. Vi erbjuder förmånliga villkor och en arbetsmiljö där laganda, kvalitet och innovation är ledorden.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande - vi strävar efter en jämn könsfördelning.
Om Bil+
Bil+ är en ung, innovativ och expansiv verkstadskedja specialiserad på skadereparationer. Vi kännetecknas av hög kvalitet och digitala lösningar och är certifierade av Kvalitetssäkrad Skadeverkstad samt flera andra branschprogram. Företaget driver flera anläggningar i Stockholm och Göteborg och söker nu en ny stjärna till Bromma/Täby.
Viktigt!
Sök endast tjänsten om du har den bakgrund och de erfarenheter vi efterfrågar.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: lars@bilplus.se Arbetsgivarens referens
