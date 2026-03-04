Reservdelshanterare
2026-03-04
Nybro Bildemontering söker nu en noggrann och engagerad medarbetare till vårt lager. Är du praktiskt lagd, gillar ordning och vill arbeta i en verksamhet där bilar och bildelar står i centrum? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss kommer du framför allt att:
Lagra in delar från skrotade bilar
Märka och registrera delar i vårt system
Hålla ordning och reda på lagret
Hjälpa till med att plocka och förbereda beställningar
Vid behov stödja andra arbetsmoment inom demonteringen
Vi söker dig som
Är noggrann och strukturerad
Har god fysik och trivs med ett praktiskt arbete
Kan arbeta självständigt men även i team
Har grundläggande datorvana
Fordonsteknisk utbildning Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift
B-körkort.
Fordonsteknisk utbildning
Vi erbjuder
Heltidsanställning med provanställning
En arbetsplats med högt tempo och varierande arbetsdagar
Trevliga kollegor och en verksamhet i utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan och ett kort personligt brev till:
E-postadress: info@nybrobildemontering.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
