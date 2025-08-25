Resemontör
Hitachi Energy Sweden AB / Elektrikerjobb / Ludvika Visa alla elektrikerjobb i Ludvika
2025-08-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Möjligheten
Är du redo för nästa steg i din karriär? Transformers söker nu en resemontör, där du blir en viktig del av Hitachi Energy, vi växer- och nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens energilösningar tillsammans med oss!
Hur du kommer att påverka
I den här rollen kommer dina arbetsuppgifter bestå av nyinstallation och service av HVDC Transformatorer och reaktorer över hela världen.
Servicearbete av HVDC transformatorer samt utbyte av genomföringar
Du blir ansiktet utåt och Hitachi Energys sista representant i leveransen.
Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att du tar ansvar för dina egna handlingar samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en utbildning eller arbetslivserfarenhet av montage
Du har ett intresse för att meka och skruva
En vilja av att resa och jobba självständigt och i grupp, meriterande om du har erfarenhet av att resa.
Du är flexibel när det gäller arbetstider
Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Är du redo för en ny utmaning? Välkommen med din ansökan! Ansökningar granskas löpande, så ansök idag!
Rekryterande chef Fredrik Janols, fredrik.janols@hitachienergy.com
, svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter IF Metall: Kennet Andersson, +46 107-38 36 73; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Alla andra frågor kan riktas till Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Business Unit Transformers Jobbnummer
9474092