Resande Tekniker
Vill du arbeta i en varierad teknikerroll där resor,
avancerade motorer och problemlösning är en naturlig del av vardagen? Vi söker
för vår kunds räkning en resande servicetekniker till ett väletablerat nordiskt
bolag inom motorteknik.
Här får du möjlighet att arbeta med kraftfulla motorer inom
samhällsviktig verksamhet och marin miljö, samtidigt som du blir en del av ett
sammansvetsat team i södra Stockholm.
Mer om jobbet
Som resande servicetekniker arbetar du med service,
underhåll och reparation av större motorer ute hos kunder runt om i Norden,
främst i Sverige och Norge. Rollen innebär ett omväxlande arbete där du
kombinerar praktiskt mekaniskt arbete med felsökning och teknisk problemlösning
på plats hos kund.
Du reser regelbundet i tjänsten och övernattningar är en
naturlig del av arbetet. Ofta arbetar du tillsammans med en erfaren kollega ute
i fält, men du behöver också kunna ta eget ansvar och självständigt driva ditt
arbete framåt.
När du inte är ute på uppdrag arbetar du från verkstaden i
södra Stockholm med komponentrenovering, förberedelser, servicearbete och
underhåll. Du ansvarar även för dokumentation av utfört arbete samt viss
administration kopplad till resor och servicerapporter.
Hos vår kund erbjuds du dessutom goda ersättningsvillkor,
förmåner och möjlighet till specialistutbildning inom verksamheten.
Skallkrav
Praktisk
erfarenhet av att arbeta med större motorer i yrkeslivet, exempelvis genom
service, montering, reparation eller felsökning
Stor
vana vid och intresse för att skruva, demontera och montera ihop motorer -
från bilmotorstorlek och uppåt
B-körkort
Flytande
svenska i tal och skrift
Grundläggande
kunskaper i engelska
Svenskt
medborgarskap eller möjlighet att genomgå säkerhetsrelaterade kundkrav
Vilja
och möjlighet att resa frekvent i tjänsten samt vara borta under längre
perioder vid behov
God
fysisk förmåga och bekväm med att arbeta i varierande miljöer
Meriterande
Stort
intresse för motorer, fordon eller teknik
Tidigare
erfarenhet som servicetekniker, gärna i resande roll
Boende
på södra sidan av Stockholm med omnejdPubliceringsdatum2026-04-27Erfarenheter
av kundkontakt och arbete ute på site
Mer om dig
Vi söker dig som är nyfiken, praktiskt lagd och har ett
genuint tekniskt intresse. Du trivs med att förstå hur saker fungerar och
motiveras av att lösa problem ute i verkligheten. Som person är du noggrann och
kvalitetsmedveten - du förstår vikten av precision när arbetet påverkar drift,
säkerhet och stora värden.
Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt
som du uppskattar samarbete och fungerar väl tillsammans med andra. Rollen
innebär nära kontakt med både kollegor och kunder, därför tror vi att du är
social, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du har även
ett flexibelt förhållningssätt och hanterar plötsliga förändringar i vardagen
utan att tappa fokus eller energi.
Om vår kund
Vår kund är ett väletablerat nordiskt bolag med stark
position inom motorteknik, service och tekniska helhetslösningar. Verksamheten
finns representerad på flera marknader i Norden och arbetar med kunder inom
bland annat samhällskritisk infrastruktur, industri och marin sektor. I Sverige
utgår teamet från moderna lokaler i södra Stockholm där kompetens, samarbete
och långsiktighet står i fokus.
Om Framtiden
Framtiden är experter på kompetensbaserad rekrytering och
hjälper företag att hitta rätt personer för rätt roller. Genom noggrann analys,
strukturerade intervjuer och ett stort nätverk säkerställer vi att både
kandidater och företag får en långsiktig matchning. Med fokus på kvalitet,
transparens och långsiktigt värde skapar Framtiden lösningar som verkligen gör
skillnad för både organisationer och individer.
För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos vår kund. Framtiden ansvarar
för rekryteringen.
Rekryteringsprocessen
Telefonintervju
med Framtiden
Fysisk
intervju med Framtiden
Referenstagning
Intervju
med kundföretaget
Personlighetstest
Bakgrundskontroll
genomförs som del av processen
Beslut
om anställning Övrig information
Placeringsort: Jordbro
Arbetsstart: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Varierande
Arbetsform: Hybrid
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52459_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
https://www.framtiden.com
136 50 JORDBRO Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Nina Hedenmo nina.hedenmo@framtiden.com
