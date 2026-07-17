Resande Sprinklermontör - Borlänge
Mek5an AB / VVS-jobb / Sundsvall Visa alla vvs-jobb i Sundsvall
2026-07-17
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Söker Montörer/Resande Montörer (Mån–Tors) – Borlänge
Vi söker drivna och praktiskt kunnig personal som vill arbeta måndag–torsdag. Vi är idag cirka 10st arbetare med utgångspunkt från Sundsvall, där man samåker till Borlänge. Under arbetsdagarna erbjuder vi kostnadsfri övernattning på plats.
Vi söker också personer från närliggande område för jobb Måndag-Fredag 07.00-16.00.
Vi söker dig som:
• Har vana av att använda verktyg
• Gärna har bakgrund inom hantverksyrken , Inget krav
• Är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att ta egna initiativ
• Trivs med ett resande arbete och att jobba i team
Vi erbjuder:
• Kostnadsfri boendeplats under arbetsdagarna
• Ett trevligt och härligt arbetslag
Ta chansen att jobba på ett växande företag!
Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka.
Skicka in CV, personligt brev samt en bild på dig. Detta hjälper oss att få en bättre helhetsbild.
Kontakt: Mek5an@outlook.com
070-6978293 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17
0706978293
E-post: Mek5an@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borlänge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mek5an AB
(org.nr 559549-9103) Jobbnummer
10005850