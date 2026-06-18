Resande Servicetekniker till sjöss
Randstad AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Har du ett stort tekniskt intresse, ett öga för detaljer och trivs med att arbeta under stort eget ansvar? Vill du ha ett unikt jobb där din arbetsplats är på fartyg ute till havs? Då kan du vara den vi söker för en heltidsanställning som servicetekniker hos vår kund C Survey i Göteborg.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Randstad sköter rekryteringsprocessen men du blir anställd direkt hos C Survey. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Randstad via mejl: shante.bedrosian@randstad.se
Om C Survey:
C Survey erbjuder sjöfartsindustrin besiktningar av säkerhetsutrustning ombord på fartyg. Med godkännande från större tillverkare och klassningsbolag tillhandahåller de en unik lösning som både ökar säkerheten, förbättrar miljön samt minskar kostnaderna för sina kunder. Här blir du en viktig del av ett team som utgår från Göteborg och säkrar fartyg över hela världen.
Som servicetekniker blir du en avgörande del av verksamheten då du inspekterar, kalibrerar och utför mindre reparationer på säkerhetsutrustning ombord hos kunderna.
Inspektionerna görs när fartygen är under gång. Det innebär i praktiken att du går ombord på fartyget i en hamn, är med ombord under några dagar och lämnar fartyget i en lämplig hamn när arbetet är klart. Under inspektionen bor du i en egen hytt, har tillgång till alla måltider och möjlighet att träna ombord. Arbetsschemat tillämpar ett så kallat 1/1-system, vilket betyder att en dag i tjänst ger en dags ledighet.
Det finns ingen färdig utbildning till denna tjänst. Du kommer därför att börja din anställning som trainee, vilket gör att vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Ansvarsområden
Inspektera, kalibrera och utföra mindre reparationer på säkerhetsutrustning ombord på fartyg.
Självständigt arbete under fartygets gång i internationella miljöer.
Dokumentation och utfärdande av certifikat på svenska och engelska efter avslutad inspektionKvalifikationer
Vi söker dig som gillar att hitta lösningar när problem uppstår, är noggrann och ser till att få saker klara i tid. Du har lätt för att följa givna instruktioner och checklistor. Som person är du trygg i dig själv, kan säga ifrån och har förmågan att skilja på sak och person. Detta är extra viktigt i denna roll, då kunderna litar på att C Survey självständigt säkerställer deras säkerhetsbehov och myndighetskrav.
B-körkort
God vana att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift (arbetet innefattar att skriva certifikat efter utförd inspektion).
Det är meriterande om du har tidigare sjövana.Om företaget
C Survey AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/327e7741-1289-4365-950b-15491808e453
J A Wettergrens Gata 7 (visa karta
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421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
C Survey AB Jobbnummer
9971298