Resande Servicetekniker till BOS Power
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsmontörsjobb / Haninge Visa alla fordonsmontörsjobb i Haninge
2026-03-26
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Haninge
, Hjo
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med några av marknadens mest avancerade motorlösningar och samtidigt ha en vardag som varierar mellan verkstad och uppdrag ute hos kund? BOS Power söker nu en resande servicetekniker till verksamheten i Jordbro.
Om rollen
Som servicetekniker hos BOS Power arbetar du med service, felsökning och reparation av motorer och system. Arbetet sker både i verkstaden och ute hos kund, där en stor del av tjänsten sker ute på fält.
Här får du möjligheten att arbeta med komplex teknik i en roll där problemlösning, självständighet och kundkontakt är en naturlig del av arbetet.
Uppdragen kan ske i många olika typer av miljöer, exempelvis:
ombord på fartyg
i datacenter
på sjukhus
inom industri eller gruvverksamhet
Arbetsveckan börjar normalt från kontoret i Jordbro, men uppdrag kan ta dig till olika delar av Sverige och ibland även till andra nordiska länder när behov uppstår. Organisationen arbetar över landsgränser inom sina affärsområden, vilket gör att samarbete i Norden är en naturlig del av verksamheten.
Planeringen av uppdragen sker centralt, men planering av arbetet sker självständigt. Du ansvarar för hur arbetet utförs på plats, samtidigt som det finns tydliga ramar för leverans och tidsplan.
Eftersom du ofta arbetar direkt hos kund blir du också en viktig representant för företaget. Rollen passar därför dig som både trivs med teknik och uppskattar kontakten med människor.
Introduktion och kompetensutveckling
När du börjar får du en ingående introduktion till verksamheten och produkterna. Därefter erbjuds kontinuerlig utbildning där du utvecklar kunskap inom både motor- och elsystem.
Tjänsten innebär även:
ersättning för resor i tjänsten
generösa utetillägg vid arbete på fält
möjlighet att påverka omfattningen av resor och övertid i dialog med arbetsledningen
DETTA SÖKER VI
Vem vi tror att du är
För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint teknikintresse och gillar att arbeta praktiskt med mekanik.
Vi ser gärna att du:
har erfarenhet av att arbeta med motorer eller maskiner, du ska ha monterat ihop motorer tidigare.
är nyfiken på teknik och vill utvecklas inom avancerade motorsystem
kan arbeta strukturerat och noggrant när du felsöker och reparerar komplex utrustning
trivs i en roll där du tar eget ansvar och planerar ditt arbete själv
är social och professionell i mötet med kunder
är flexibel och har möjlighet att resa i tjänsten
Du behöver även:
tala svenska obehindrat och ha grundläggande kunskaper i engelska
ha B-körkort
Meriterande för tjänsten, men ej krav:
Truckkort
Traverskort
Intresse eller erfarenhet av att felsöka med hjälp av datorsystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Rörvägen 11 (visa karta
)
136 50 JORDBRO
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
9822121