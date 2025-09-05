Resande servicetekniker
2025-09-05
CIDAN Machinery är sedan 1907 ett väletablerat företag inom maskintillverkning, försäljning och service till plåtbearbetningsindustrin. Idag är vi en ledande tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner och vår goda tillväxt och lönsamhet möjliggör stora satsningar. Vi marknadsför varumärkena GÖTENEDS, CIDAN, FORSTNER, THALMANN och nuIT över hela världen med USA som största marknad. I Götene finns gruppens huvudkontor, produktutveckling och produktion av maskingradsaxar och kantvikmaskiner, därtill finns etableringar i USA, Österrike, Schweiz, Tyskland, England och Danmark. Gruppen har cirka 400 anställda och omsätter cirka 1300 Mkr.

Om tjänsten
Till CIDAN söker vi nu en erfaren servicetekniker eller reparatör. Du blir en viktig medarbetare på ett spännande företag som tillverkar plåtbearbetningsmaskiner. Du kommer att arbeta med service och reparation av maskiner hos kunder i hela Sverige med utgångspunkt från Småland eller Östergötland, vi ser gärna att du bor någonstans mellan Växjö och Linköping. Du kommer att ha fokus på hela Sverige. Arbete hos utländska kunder förekommer samt även arbete i vår fabrik vid behov.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer primärt att vara:
• Förebyggande underhåll.
• Reparationer/Avhjälpande underhåll.
• Installation och uppstart av maskiner.
• Utbilda och träna kunder i handhavande av maskiner.
• Återkoppling av maskinfel och andra erfarenheter från fältet.
• Renovering av begagnade maskiner i vår fabrik.
Internt inom företaget finns en teknisk support som är din hjälp för att lösa svåra problem.
Ditt ansvar kommer att vara:
• Förbereda och planera kundbesök, gällande både tidpunkt och reservdelar.
• Genomföra arbetet systematiskt och med hög kvalitet för att uppnå hög driftsäkerhet.
• Rapportera ditt arbete, felorsak och åtgärder i våra administrativa system.
• Ansvara för den egna servicebilen med tillhörande reservdelar och verktyg.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som servicetekniker eller som arbetat med reparation av maskiner eller fordon, både mekaniskt och elektriskt. Vana att arbeta med dator och styrsystem är också viktiga erfarenheter.
Flytande svenska och därtill god engelska i tal och skrift är ett krav, övriga språk som tyska är meriterande.
Dina personliga egenskaper är problemlösare med stor servicemedveten, ansvarstagande, noggrannhet och strukturerad. Resor ingår i stor omfattning med regelbundna övernattningar.
B-körkort krävs.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10860". Omfattning
