Resande servicetekniker
Jobbakuten Väst AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-09-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
TURAB söker Resande Servicetekniker
TURAB är en svensk tillverkare av vattenturbiner för småskalig vattenkraft. Företaget tillverkar, underhåller och renoverar vattenturbiner som producerar miljövänlig och förnyelsebar el till Sveriges hushåll och industrier.
Nu söker vi resande servicetekniker till TURAB:s serviceavdelning. Som servicetekniker får du ett varierande arbete och blir en del av ett stabilt företag med en god sammanhållning.
Om jobbet
I din roll som servicetekniker arbetar du med löpande service och underhåll ute på kundernas anläggningar för att säkerställa driftsäker elproduktion. Du utför felsökningar, reparationer och ombyggnationer av vattenturbiner. Du kommer även att utföra installationer.
Jobbet innebär 3-4 resdagar/vecka, vanligtvis måndag-torsdag. Kunderna finns i huvudsak i Sverige men även utomlands.
Du kommer bli anställd av Jobbakuten i 6 månader för att sedan bli tillsvidareanställd av TURAB.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt och mekaniskt arbete. Vidare har vana av ritningsläsning, god datavana för dokumentation och innehar B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet/kunskap av hydraulik och bågsvetsning.
Som person är du noggrann, lösningsfokuserad och är duktig på att kommunicera med både kollegor och kunder. Vi ser även att du har ett stort intresse för teknik.
Om TURAB
Turbin- & Regulatorservice AB startades 1965 och har sedan starten tillverkat, underhållit och renoverat vattenturbiner. TURAB ligger i Nässjö och har drygt 25 medarbetare. Företaget ägs av IDUN Industrier som har ett livslångt ägarperspektiv.
Om Jobbakuten
Jobbakuten är ett auktoriserat bemanningsföretag som har funnits sedan 1996. Vi har kollektivavtal. Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av Jobbakuten och arbeta hos TURAB i 6 månader, efter uppdragstiden kommer du bli tillsvidareanställd av TURAB.Publiceringsdatum2025-09-01Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten via länken "Skicka ansökan". Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Sverige Jobbnummer
9484441