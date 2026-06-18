Resande Servicetekniker - Småland
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Vimmerby Visa alla maskinreparatörsjobb i Vimmerby
2026-06-18
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Är du den servicetekniker vi söker?
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete där du planerar din egen arbetsdag, arbetar med modern teknik och har nära kontakt med kunder? Har du erfarenhet av mekanik, hydraulik och el samt trivs med att lösa problem ute i fält? Då kan du vara den vi söker till Systemtruckar i Småland!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Systemtruckar är en väletablerad aktör inom truck- och materialhanteringsbranschen med huvudkontor i Örebro, serviceverkstad i Vimmerby och dotterbolaget Gigantic Truck & Maskin i Mora. Företaget arbetar med försäljning, uthyrning, service och reparation av både egna och kundägda truckar och maskiner.
Som en del av Ambergate Invest får Systemtruckar styrkan av en större företagsgrupp i ryggen, samtidigt som den entreprenöriella kulturen och de korta beslutsvägarna finns kvar. Det ger både stabilitet, långsiktighet och goda möjligheter till utveckling.
Med 24 anställda och en stark lokal närvaro erbjuder Systemtruckar sina kunder snabb service, hög teknisk kompetens och långsiktiga relationer. Här blir du en del av ett familjärt företag där medarbetarnas kompetens och engagemang värderas högt.Om tjänsten
Som Servicetekniker hos Systemtruckar utgår du från hemmet med fullt utrustad servicebil och ansvarar för ett eget geografiskt område i Småland, med fokus på Jönköping, Nässjö, Eksjö och omkringliggande områden.
Du arbetar med service, felsökning, reparation och underhåll av truckar och materialhanteringsmaskiner ute hos kund. Rollen innebär stor frihet under ansvar där du själv planerar och prioriterar dina arbetsdagar utifrån inkommande uppdrag och kundernas behov.Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av truckar och materialhanteringsmaskiner
Felsökning och reparation inom mekanik, hydraulik och el
Kundkontakt och teknisk rådgivning på plats
Planering och koordinering av egna servicebesök
Dokumentation och rapportering i affärssystem
Samarbete med kollegor vid större eller mer komplexa arbeten
Arbetstiderna är huvudsakligen måndag–fredag kl. 07:00–16:00.
Vi söker dig som:
Vi ser gärna att du har erfarenhet från truckbranschen, men även du som arbetat med entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, fordon eller annan närliggande teknik är intressant för oss.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av service- eller reparationsarbete på fordon eller maskiner
Goda kunskaper inom mekanik
Grundläggande kunskaper inom hydraulik och el
B-körkort
God datorvana
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Som person är du:
Självgående och strukturerad
Lösningsorienterad
Ansvarstagande och disciplinerad
Serviceinriktad och kommunikativ
Nyfiken och villig att utvecklas
Bekväm med kundkontakt och relationsskapande arbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas tillsammans med företaget.Övrig information
Hos Systemtruckar får du ett varierande arbete med stor frihet, korta beslutsvägar och möjligheten att arbeta i ett företag där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vi erbjuder:
Servicebil
Kollektivavtal (IF Metall)
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gedigen introduktion och utbildning
Ett erfaret och hjälpsamt team
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar Systemtruckar med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Krönsborgs Gränd 4 C (visa karta
)
598 92 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Systemtruckar Jobbnummer
9970523