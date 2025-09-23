Resande Installationstekniker Sökes Till Assa Abloy
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-09-23
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, ha frihet i vardagen och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete och jobb i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen genomför de installationer som ingår i avtalet efter nybyggnation eller ombyggnation. I arbetet ligger att utföra installation av kontrakterade produkter och ifyllande/uppdaterande av gällande dokumentation.
Ansvar och befogenheter
• Utföra installation av gällande produkter i Sverige och vid behov utomlands
• Rapportera utförda uppdrag till kund och AAES
• Ta emot tilläggsbeställning
• Avbryta eller förhindra arbete som innebär uppenbar fara för sig själv eller andra eller som strider mot gällande lagstiftning
• Ansvara för att utrustning såsom bland annat servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i bra skick
• Ansvara för sin personliga säkerhet
• Vid behov agera ledande montör i samband med installationer tillsammans med underentreprenörer
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och ett fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• Kompetenser:
• God kännedom om AAES produkter
• God kunskap om mekanik
• God kunskap om elsystem, elsäkerhet och för produkterna relevanta angränsande system
• Hydraulik i tillämpliga fall
Utbildningsbakgrund
3 årigt gymnasium inom el, mekanik eller likvärdig eller relevant yrkesutbildning
Liftutbildning
Heta arbeten
Språk:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skriftÖvrig information
B-körkort
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
