Resande Installationstekniker Sökes Till Assa Abloy
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med marknadsledande entrélösningar, ha frihet i vardagen och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team?
I denna roll arbetar du med att installera ASSA ABLOY:s entrélösningar hos kunder runt om i Sverige - ibland även utomlands (ovanligt). Du utgår hemifrån och har tillgång till tjänstebil (ej förmånsbil). Arbetet kombinerar tekniskt kunnande med praktiskt hantverk och innebär både självständigt arbete och jobb i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen genomför de installationer som ingår i avtalet efter nybyggnation eller ombyggnation. I arbetet ligger att utföra installation av kontrakterade produkter och ifyllande/uppdaterande av gällande dokumentation.
Ansvar och befogenheter
• Utföra installation av gällande produkter i Sverige och vid behov utomlands
• Rapportera utförda uppdrag till kund och AAES
• Ta emot tilläggsbeställning
• Avbryta eller förhindra arbete som innebär uppenbar fara för sig själv eller andra eller som strider mot gällande lagstiftning
• Ansvara för att utrustning såsom bland annat servicebil, verktyg och skyddsutrustning hålls i bra skick
• Ansvara för sin personliga säkerhet
• Vid behov agera ledande montör i samband med installationer tillsammans med underentreprenörer
DETTA SÖKER VI
ASSA ABLOY värderar både kompetens och personliga egenskaper högt. Du får tryggheten i ett globalt företag och gemenskapen i ett nära team. Här arbetar man med frihet under ansvar och ett fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
• Kompetenser:
• God kännedom om AAES produkter
• God kunskap om mekanik
• God kunskap om elsystem, elsäkerhet och för produkterna relevanta angränsande system
• Hydraulik i tillämpliga fall
• Krav:Publiceringsdatum2025-11-04Utbildningsbakgrund
3 årigt gymnasium inom el, mekanik eller likvärdig eller relevant yrkesutbildning
Liftutbildning
Heta arbeten
Språk:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skriftÖvrig information
B-körkort
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta inte med att skicka in din! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lodjursgatan 10 (visa karta
)
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Edyta Holm info@studentconsulting.com Jobbnummer
9588953