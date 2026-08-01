Hudterapeut till modern och växande klinik
Sculpture Aesthetic Sweden AB / Hälsojobb / Solna Visa alla hälsojobb i Solna
2026-08-01
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, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en exklusiv klinik där kvalitet, resultat och kundupplevelse står i centrum?
Vi söker nu en passionerad och ambitiös hudterapeut som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss möter du en lojal kundkrets med höga förväntningar, arbetar med marknadsledande teknik och erbjuder behandlingar i absoluta toppklass.
Vi utför avancerade hudbehandlingar, laserbehandlingar för permanent hårborttagning och skräddarsyr varje behandling för att ge våra kunder bästa möjliga resultat.
Vi söker dig som:
Är utbildad hudterapeut.
Har ett genuint intresse för hudvård, estetik och kundservice.
Är professionell, noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med försäljning och att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vill utvecklas och alltid ligga i framkant inom branschen.
Hos oss får du:
En tjänst på 75–100 %.
Arbeta på en modern och väletablerad premiumklinik i Solna.
Ett högt kundflöde och möjlighet att bygga en stark egen kundkrets.
Löpande utbildningar inom avancerade behandlingar och den senaste tekniken.
Möjlighet att delta i internationella utbildningar och inspirerande resor utomlands.
Arbeta med ett engagerat team där kvalitet, utveckling och professionalism genomsyrar allt vi gör.
Goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa tillsammans med kliniken.
Vi söker inte vem som helst. Vi söker dig som älskar ditt yrke, har öga för detaljer och vill ge varje kund en upplevelse utöver det vanliga. För oss är kvalitet aldrig ett alternativ – det är en självklarhet.
Känner du igen dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
OBS bild i cv är krav!
Välkommen till en klinik där passion, kvalitet och utveckling möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Jobb@sculptureaesthetic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sculpture Aesthetic Sweden AB
(org.nr 559257-3470)
Evenemangsgatan, 30 (visa karta
)
169 56 SOLNA Jobbnummer
10017910