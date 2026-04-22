Resande Hissmontör
Är du en serviceinriktad person med mekaniskt intresse som skulle motiveras av att ha Sverige som arbetsfält? Nu söker vi resande hissmontörer till vårt kundföretag i Motala. Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Företaget är en ledande tillverkare av utrymmeseffektiva plattformshissar med produktionsanläggning i Motala. Företaget tillverkar alla mekaniska delar i sin egen anläggning där även företagets utvecklingsavdelning finns. Om tjänsten
Som resande montör utgår du från företagets tillverkningsenhet i Motala. Arbetet innebär montering, installation och driftsättning av nya hissar ute hos kunder med Sverige som arbetsfält. Arbetstiderna är dagtid och övernattningar sker ofta på uppdragsorten.
Om Dig
Till den här tjänsten behöver du ha goda kunskaper i mekanik och montering samt kunskap i el. Ritningsläsning och att kunna läsa enklare el-scheman är en självklarhet. Du har förutom i svenska även goda kunskaper i att kommunicera och läsa engelska. Som person är du serviceinriktad då du förväntas ha viss kontakt med slutkund. Det är meriterande om du har arbetat i ett serviceyrke tidigare. B-körkort är ett krav.
Övrig information
Anställningen är inledningsvis hos OnePartnerGroup med goda förutsättningar att bli anställd hos kundföretaget.Omfattning: HeltidVid frågor vänligen kontakta konsultchef Anders Asplund via e-post anders.asplund@onepartnergroup.se
. Rekryteringsarbetet sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476)
595 51 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef / Transportutbildare
Anders Asplund anders.asplund@onepartnergroup.se +46733649922 Jobbnummer
9868817