Resande glas- och metallmontörer
Stockbro Montage AB / Glasgravörsjobb / Örebro Visa alla glasgravörsjobb i Örebro
2025-09-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockbro Montage AB i Örebro
, Skövde
, Stockholm
, Stenungsund
, Göteborg
eller i hela Sverige
Stockbro Montage är ett snabbt växande företag med huvudkontor i Örebro, med många spännande och utmanande jobb. Vi arbetar över hela Sverige men har kontrakt på längre projekt i bl.a. Tidaholm, Stockholm och Göteborg.
I den här rollen kommer du att arbeta med montering och installation av stålpartidörrar och fönster, göra felsökning och service som dörrtekniker.
Vi letar efter någon med tidigare erfarenhet inom yrket. Vi kan erbjuda ett attraktiv erbjudande till rätt person som blir en viktig kugge i våra framtida projekt.
Rollen är dynamisk och bjuder ofta på variationsrika arbetsdagar med bra möjligheter att utveckla dina kunskaper, det är därför viktigt att du trivs med en händelserik vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet innefattar resande montering med ca 4 dagar per vecka på annan ort.
Vi söker dig som gärna tar ansvar och känner yrkesstolthet, har god fysik, gillar att bygga, skruva och meka. Du är inte rädd för att ta till dig och lära dig nya saker, och ser en långsiktighet i anställningen hos oss.
Tidigare erfarenhet av installation av dörrar, plåtslageri, låssmed, snickare med yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet är meriterade.
Vi ser att du har B-körkort och våra kunder kräver svenskt medborgarskap. Vi kräver också ett utdrag från belastningsregistret eftersom vi ofta arbetar på platser med hög säkerhet.
Är det dig vi söker? Lämna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: jobbansokan@stockbro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockbro Montage AB
(org.nr 559302-0349)
Slöjdgatan 8 (visa karta
)
702 83 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9531350