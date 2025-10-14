Reparatör Åmål EuroMaint
2025-10-14
I vår depå i Åmål får du en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat team som arbetar med underhåll och reparation av viktig järnvägsutrustning. Vi söker nu en tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten medarbetare - kanske är det du?
Om rollen
På vår moderna depå i Åmål, med cirka 100 medarbetare, utför vi service och reparation på olika typer av järnvägsfordon och utrustning. Du kommer att ingå i ett skickligt team på 8 personer som reparerar traktionsmotorer till tågindustrin, och även vissa industrimotorer.
Din vilja att lära är viktigast! Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har tålamod. Tidigare utbildning eller behörighet krävs inte, då vi utbildar dig internt! Har du intresse för teknik och gillar att arbeta praktiskt? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-14Profil
Du har ett starkt tekniskt intresse och tycker om att arbeta med mekanik, där du gärna skruvar och utforskar hur saker fungerar. Du är praktiskt lagd och har en nyfiken inställning till att lära dig nya saker, vilket gör att du snabbt tar till dig ny kunskap. Noggrannhet och ansvar är viktiga egenskaper hos dig, särskilt eftersom arbetet sker med säkerhet i fokus. Dessutom har du goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi söker en lagspelare med ett stort säkerhetstänk, som samtidigt kan arbeta självständigt när det krävs. Hos oss får du en gedigen introduktion och stöd från erfarna kollegor, så att du snabbt kommer in i rollen!
Meriterande:
* Erfarenhet av elektriska motorer.
* Förståelse för kopplingsscheman.
* Tidigare erfarenhet av arbete med järnvägsfordon eller industriella maskiner.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Plats & omfattning
Plats: Åmål
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 2 november, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
* Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4126-43716786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Euromaint Components & Materials AB Kontakt
FREDRICK CARLSSON (+46) 70 6977521 Jobbnummer
9556925