Renhållningsförare, Malmö
2026-01-21
Är du utbildad C-chaufför och vill bli en av våra vardagshjältar som arbetar för en mer hållbar framtid? Kanske är du då vårt nästa tillskott till vårt team i Malmö!
Som renhållningsförare kommer du uppfylla en viktig roll och uppgift tillsammans med övriga kollegor i ett sammansvetsat team. Tillsammans kommer ni samla in diverse återvinningsmaterial runt om i södra och västra Skåne (utgångspunkten är i Malmö). De material som samlas in är glas, metall, plast, tidning, wellpapp och kartong.
Arbetet sker huvudsakligen under dagtid (start antingen 05:30 eller 07:00). Uppdraget är tänkt långsiktigt med en 6 månaders visstidsanställning till att börja med.
Vem är du?
Arbetet består av olika moment vilka ställer krav på ansvarstagande, god fysik och stresstålighet. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som C-chaufför. Det är viktigt att du har stor ansvarskänsla och ett professionellt förhållningssätt; du ska även ha god samarbetsförmåga och uppskatta omväxlingen mellan självständigt arbete och samarbete.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Körkort B och C
Giltigt yrkskompetensbevis (YKB) och förarkort
Gymnasial utbildning
Goda språkkunskaper - att kunna uttrycka sig väl på svensk i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som renhållningsförare alt. inom distribution
ADR
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag.
