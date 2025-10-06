Renhållningsarbetare sopbil
Sydnärkes Kommunalförbund / Renhållningsjobb / Hallsberg Visa alla renhållningsjobb i Hallsberg
2025-10-06
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydnärkes Kommunalförbund i Hallsberg
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en chaufför med C-kort som kan stärka upp på våra sopbilar 2025!Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
C-körkort samt YKB-utbildning är ett krav för tjänsten.
Fordonsmonterad kranutbildning är meriterande.
För att lyckas med jobbet hos oss krävs att du är självständig, lugn, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du är social och serviceinriktad, och trivs med att arbeta utomhus året om. Datorn är ett av dina arbetsredskap vilket gör att datavana är ett krav. Är du dessutom flexibel och har lätt att prioritera vad som är viktigast för stunden är du rätt person i gänget.
Vi söker dig med gymnasieutbildning eller motsvarande, som förstår och talar svenska. Du har ett intresse för miljöfrågor och värderar hållbarhet och återbruk. Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakter söker vi dig som är social, serviceinriktad och som besitter en stor social kompetens som ger alla ett bra bemötande såväl kommuninvånare som kollegor. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du ska kunna jobba självständigt. Du är positiv, tycker om att sprida glädje på arbetsplatsen tar stort ansvar för arbetsuppgifterna. Eftersom arbetet innebär fysiskt ansträngande moment, bör du vara i god fysisk form. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Arbetsuppgifter
Insamling av hushållssopor är den del av vår verksamhet som behöver köras alla dagar i veckan. Dina huvudarbetsuppgifter är att föra fram sopbilen på ett effektivt, säkert och betryggande sätt. I samband med detta behöver hushållssoporna tömmas och vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer.
Det är ett varierande arbete med trevliga kollegor där ni tillsammans arbetar för att den dagliga inhämtningen av hushållssopor sköts på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. Kundmötet är vårt fokus, du är vårt ansikte utåt och förstår vikten av gott bemötande. Schemalagt arbete samt även kvällar och röda dagar kan förekomma.
Utgångspunkt för våra renhållningsfordon är Hallsberg alternativt Askersund.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Renhållningsarbetare sopbil". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydnärkes Kommunalförbund
(org.nr 222000-3095), https://kf.sydnarke.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kontor, Förtroendevalda, Sopbilar Kontakt
Driftchef
Pathrik Lindqvist pathrik.lindqvist@kf.sydnarke.se 0582-685708 Jobbnummer
9543126