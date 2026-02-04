Renhållningsarbetare säsong 2026
2026-02-04
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Nu söker vi säsongsanställda till renhållningsskötsel i Lunds tätort och byarna runtomkring.
Du kommer att arbeta med bland annat renhållning, trimning och sopning i gaturummet och på gång-och cykelvägarna i Lunds kommun. Tjänsten innefattar både manuellt och maskinellt arbete. Säsongen pågår under april-oktober och arbetstiden är 05.30-14:00. Du ingår i ett arbetslag där du arbetar tillsammans med andra i små grupper, men även självständigt. Hos oss får du ett givande jobb i utomhusmiljö.
Vi söker dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning inom till exempel inom bygg och anläggning, fordon och transportprogrammet alternativt KY-utbildning med inriktning på bygg- och anläggningssektorn eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har några års arbetslivserfarenhet inom yrket och har haft motsvarande arbetsuppgifter och erfarenhet av service och har teknisk kompetens inom bygg- och anläggningssektorn. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav samt att du har lätt för att navigera dig fram till olika geografiska destinationer med hjälp av en fordonsdator.
Som person är du serviceinriktad och kan arbeta självständigt såväl som samarbeta med andra. Du har en god förståelse för vikten av säkerhet och är uppmärksam på arbetsmiljörisker i det dagliga arbetet utomhus.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gatuenheten är en del av avdelningen för Gata, Park och Natur som ansvarar för drift och underhåll på allmän platsmark samt natur- och friluftsområdena i Lunds kommun.
Vi är 28 personer på gatuenheten som arbetar med väghållningsområde, drift och underhåll av gator och gång- och cykelbanor, hantering av grävningstillstånd, renhållning och vinterväghållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, trafikanordningsplaner, markupplåtelser, brokonstruktioner, felanmälan och synpunktshantering samt spårväg mellan Lund- ESS som vi sköter drift och underhåll på.
Vi på gatuenheten jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten och Lunds kommun. Enheten genomsyras av bred kompetens och en teamkänsla som bygger på tillit och glädje. Utvecklingsfrågor är viktiga för oss med mål om att ytterligare förstärka Lund som en attraktiv kommun att bo och verka i.
Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i arbetsprocesser och i samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att se till att vår kommun hålls i ett bra och säkert skick. Som medarbetare hos oss blir du en del av detta utvecklingsarbete. Vi är måna om att du ska trivas tillsammans med oss.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnadsförvaltningen
