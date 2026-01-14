Remote Pilot till UMS Skeldar i Linköping
2026-01-14
UMS Skeldar utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och civila operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Key words: UAV, Pilot, Tekniker, Helikoptertekniker, Flygplanstekniker, Flygtekniker
Tack vare spännande nya kontrakt och kommande leveranser behöver vi utöka det flygoperativa teamet med en ytterligare Remote Pilot. Vi söker dig som har erfarenhet från flygbranschen och som vill ta nästa steg i karriären. Bli en del av UMS Skeldar och bidra till utvecklingen av framtidens UAV-lösningar!Remote Pilot hos oss:
Skeldar V-200 är en plattform för obemannade flygplanssystem (UAS) som är anpassad för den militära och civila marknaden världen över. Det flygoperativa teamets huvudfokus är att genomföra funktionstester, provflygning, utveckling av nya system, demoflygningar, utbildning av Remote Piloter och Tekniker samt leverans till kunder. Som Remote Pilot kommer du att arbeta i operativa team tillsammans med helikoptertekniker och flygtestingenjörer. Arbetsplatsen är dynamisk då den växlar mellan anläggningen i Linköping och de olika anläggningar där vi har flygtillstånd.
Du kommer att börja din tjänstgöring med en gedigen utbildning som inkluderar hela systemet, flygsimuleringar och testflygningar. I takt med att du blir självgående får du också möjlighet att ta ett större ansvar och på sikt vara delaktig i den utbildning som vi håller för våra kunder. I rollen som Remote Pilot inom det flygoperativa teamet kommer du att:
Flyga Skeldar V-200
Delta i testflygningar, demonstrationer och uppstartsfasen med kunder
Genomföra utbildningar av kunder samt intern personal
Utföra funktionskontroller, planering och förberedelser inför flygningar
Genomföra uppföljningsarbete och debriefing vid flygningar
Arbeta nära organisationen för att säkerställa leverans och att projektet går framåt
Arbeta utifrån organisationens behov, både nationellt och internationellt.
På UMS Skeldar bjuder varje dag på nya utmaningar, och i tjänsten som Remote Pilot ingår resor både inrikes och utrikes. Här får du en unik möjlighet att bli en del av ett seniort team med hög arbetsmoral och samtidigt vara med och utveckla framtidens obemannade flygfarkost (UAV).
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas i rollen. Vi söker dig som kan samarbeta med andra och som är duktig på att kommunicera tydligt med andra. Du tar ansvar för de arbetsuppgifter som behöver göras och kan genomföra dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt.Vi ser att du har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom flygbranschen. Innehar eller har innehaft flygcertifikat på ett flygplan eller en helikopter. Erfarenhet av obemannade flygsystem, UAS eller om du har erfarenhet av att flyga UAS, civilt eller militärt är det extra meriterande.
För denna tjänst ställs höga krav på engelska i tal och skrift.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper i andra språk.
Vi erbjuder:
En möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
En familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
Aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
