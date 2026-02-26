Release Train Engineer
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-26
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du spela en nyckelroll i att leda och möjliggöra utvecklingen inom Digitalt kundmöte (DKAM) Vi söker nu en Release Train Engineer (RTE) som med driv, struktur och helhetsperspektiv kan stärka vårt agila arbetssätt och säkerställa ett effektivt flöde från idé till leverans.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Digitalt kundmöte (DKAM) ansvarar för integrations- och systemutveckling som möjliggör kundmötet i andra miljöer. Som Release Train Engineer (RTE) spelar du en central roll i att stärka vårt agila arbetssätt och skapa goda förutsättningar för leverans, samverkan och långsiktigt lärande i hela tåget.
Som RTE leder och faciliterar du våra centrala SAFe-ceremonier, såsom PI-planeringar, system demos och ART-sync. Du skapar en stabil leveransrytm, tydlighet i prioriteringar och ett effektivt flöde från idé till leverans. Genom att arbeta nära produktledningen, arkitekter, team och chefer bidrar du till gemensam riktning och säkerställer att hinder som påverkar framdriften hanteras på ett strukturerat och transparent sätt.
I rollen stödjer du tågets utveckling genom coaching, analys och kontinuerlig förbättring. Du driver förbättringsarbete, utvecklar arbetssätt och stärker DKAM:s förmåga inom integration och systemutveckling. Feedback, retrospektiv och datadrivna insikter ser du som naturliga delar av att bygga ett välfungerande Agile Release Train där team och individer kan växa.
Du kommer att tillhöra vår IT-avdelning, Gemensamma tjänsteenheten, med placering i Sundbyberg.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- samarbeta väl med andra, bidra till ett öppet klimat och lyssna in olika perspektiv
- leda, coacha och samordna arbetet så att teamet når gemensamma mål och känner delaktighet
- planera, organisera och prioritera ditt arbete självständigt och säkerställa att tidsramar och leveranser hålls
- arbeta noggrant och säkerställa att mål, rutiner och kvalitetskrav följs
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- relevant och avslutad eftergymnasial utbildning inom IT-teknik eller motsvarande
- aktuell och relevant flerårig arbetslivserfarenhet som Release Train Engineer eller Scrum Master
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta enligt SAFe-ramverket
Vidare är det även önskvärt med aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom myndighet, liksom aktuell och relevant erfarenhet av Confluence och Jira samt relevant arbetslivserfarenhet från övriga ledande roller inom SAFe-ramverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Christoffer Winnow (HR-specialist) christoffer.winnow@skatteverket.se Jobbnummer
9766387