Relationsdriven rekryterare / Relations driven recruiter
2026-02-15
Vill du bygga långsiktiga relationer som leder till riktiga affärer - och samtidigt känna att ditt jobb gör skillnad för Sverige?
Hos Ecareer söker vi en rekryterare som drivs av försäljning, förtroende och resultat, och som vill bidra till att kompetensstärka Sverige genom skarpa rekryteringar av seniora specialister och ledare inom allt från IT till kärnkraft.
Det här är du
Du är en person som:
triggas av affär, tempo och tydliga mål
bygger relationer naturligt och har lätt att skapa förtroende med både kandidater och kunder
älskar att hitta "rätt match" - men också att vinna uppdraget och driva processen i mål
är nyfiken, prestigelös och vill lära dig mer - men tar samtidigt stort eget ansvar
Rollen i korthet
Som rekryterare hos oss arbetar du med hela kedjan - från första kundkontakt till signerat avtal och tillsatt roll. Du blir en nyckelspelare i att stärka våra kunders konkurrenskraft med rätt kompetens.
Du kommer bland annat att:
bygga och utveckla kundrelationer och skapa nya affärer
driva rekryteringsprocesser för seniora profiler (specialister, chefer, nyckelroller)
arbeta proaktivt med search/headhunting och skapa kandidatpipelines
hålla hög kvalitet i kravprofil, urval, intervjuer, referenstagning och matchning
vara rådgivande partner till kund i allt från kompetensbehov till marknadsläge
Vad du får hos Ecareer
en roll där du får kombinera rekrytering + affärsutveckling på riktigt
möjlighet att arbeta brett med senior kompetens inom flera branscher (t.ex. IT, industri, energi/kärnkraft)
ett team som gillar driv, tempo och tydlighet - men som också värnar om samarbete och lärande
utrymme att påverka arbetssätt, relationer och resultat
Vi tror att du har
erfarenhet av rekrytering, search, konsult-/bemanningsbranschen eller B2B-försäljning (du kan komma från olika håll)
vana av att kommunicera professionellt med seniora kandidater och beslutsfattare
god struktur och förmåga att driva flera processer parallellt
flytande svenska och god engelska
Låter det som du?
Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan och berätta kort:
vilka affärer du är mest stolt över att ha drivit, och
vilken typ av seniora roller du trivs bäst med att rekrytera.
Välkommen till Ecareer - där relationer blir affärer och rekrytering stärker Sverige.
