Relationell hemkunskapslärare till Gröna Dalen
2025-09-24
Om arbetsplatsen
Gröna Dalenskolan är en skola med drygt 450 elever i två paralleller F-9.
Skolan är centralt belägen i Bålsta i närheten av pendeltåget och bussterminalen. I skolans närområde finns fotbollsplaner, en friidrottsanläggning, sim- och ishall.
Skolledningen består av rektor och en biträdande rektor. Skolan präglas av ett kommunikativt och tillitsfullt ledarskap genom hela organisationen. På skolan möts barn och ungdomar med olika bakgrund i en välkomnande miljö.
Vi söker dig som vill göra skillnad i ungas liv genom att undervisa i hem- och konsumentkunskap med ett relationellt förhållningssätt. Du kommer att undervisa elever i årskurs 6, 8 och 9 och vara en viktig del i deras utveckling - både i köket och som individer.
I tjänsten ingår också mentorsansvar för en klass, där du följer upp och stödjer elevernas utveckling och trivsel.
Hos oss är hemkunskap och mentorskap mer än bara recept - det är ett ämne och ett uppdrag där eleverna får utveckla självständighet, samarbete, ansvar och hållbar livsstil.Kvalifikationer
Du är självgående och rör dig lätt i system, såsom bland annat Schoolsoft och Haldor. I övrigt är du digital och van med Office 365.
Du är noggrann, strukturerad och van att arbeta med dokumentation i digitala system.
Vi söker dig som
Har lärarlegitimation med behörighet i hem- och konsumentkunskap för grundskolan
Har ett relationellt ledarskap - du bygger förtroende, skapar trygghet och ser varje elev
Har god didaktisk förmåga och kan anpassa undervisningen efter olika behov
Arbetar strukturerat, kreativt och med elevens lärande i fokus
Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och lätt att skapa förtroende
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
