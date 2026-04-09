Rektor vård Komvux
2026-04-09
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.
Om verksamheten
Vuxenutbildningen är en del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad och ansvarar för utveckling och genomförande av skolformerna komvux och yrkeshögskola.
På Komvux i Borås arbetar vi för att ge vuxna elever de bästa möjligheterna att nå sina mål, oavsett om det handlar om att byta yrkesbana, stärka sina kunskaper eller förbereda sig för vidare studier. Vi erbjuder svenska för invandrare (sfi), Komvux som anpassad utbildning, kurser på grundläggande nivå och ämnen på gymnasienivå samt yrkesutbildningar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Vår verksamhet finns mitt i centrala Borås, nära Södra torget
Idag är vi drygt 160 medarbetare och över 5000 elever. Förutom vuxenutbildningschefen består skolledningen av sex rektorer och två enhetschefer. Som rektor på vuxenutbildning får du jobba i en miljö där vi hjälps åt och tillsammans har fokus på elevernas möjlighet att lyckas.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en rektor för vårdvux med ansvar för elever, personal, antagning fem gånger per år, organisation, dimensionering och uppföljning inom tilldelad ram. Ditt pedagogiska ledarskap sätter fokus på uppsatta mål i förvaltningens- och skolans utvecklingsplan - Bildningsstaden Borås. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad om lokala och nationella styrdokument och förändringar i dem samt i övrigt hålla sig ajour med vuxenutbildningens skiftande förutsättningar. I uppdraget ingår också samverkan med vård och omsorg på olika nivåer, du ingår i den lokala styrgruppen vård och omsorgscollege där vi är certifierade. Du ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten och du vill arbeta i en verksamhet under ständig förändring.
Vi söker chef och ledare som i nära samverkan med andra rektorer:
- Planerar, driver och följer upp verksamhetens arbete och utveckling till aktiviteter och åtgärder som ger resultat.
- Ansvarar och organiserar för skolenhetens systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljö och ekonomi.
- Skapar goda förutsättningar för medarbetarna att arbeta i och utveckla verksamheten mot uppsatta mål.
- Formar en verksamhet som främjar kvalitet, lärande och hållbart medarbetarskap.Kvalifikationer
Du som sökande förutsätts ha:
- Goda kunskaper om och erfarenheter av ledarskap i skola.
- Pedagogisk högskoleutbildning.
- En mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att ha jobbat som rektor
• erfarenhet från vuxenutbildningen
• erfarenheter från vårdarbete
• genomgått eller går rektorsutbildningen
• erfarenhet av facklig samverkan
Du är resultat- och målinriktad, tycker om att samarbeta, prestigelös och är trygg i din ledarroll. Skicklighet i det relationsbyggande arbetet är en grundförutsättning för medarbetares och elevers utveckling. Genom att vara lyhörd, inspirera till arbetsglädje, samverka, förankra och vara en god pedagogisk ledare skapar du delaktighet, engagemang och samsyn bland dina medarbetare.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag, du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-03-01.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:037".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Vuxenutbildningschef
Nalin Selcuk nalin.selcuk@boras.se 0768-887131
