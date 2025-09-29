Rektor till Vetterstorpsskolan
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du leda en liten, familjär skola där varje dag gör skillnad och där ditt ledarskap är viktigt för skolans fortsatta utveckling? Vi söker nu en rektor till Vetterstorpsskolan i Västerås - en ledare som med mod, värme och tydlighet kan skapa struktur, bygga kultur och inspirera till lärande.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som rektor på Vetterstorpsskolan blir du en nyckelperson i skolans fortsatta resa. Här finns mycket vilja och engagemang, men också ett behov av tydlig riktning, beslutsfattandet och ett tryggt ledarskap som vågar visa vägen. Du ansvarar för att leda skolans pedagogiska arbete i enlighet med gällande styrdokument, skolans vision och vår värdegrund. Du arbetar långsiktigt och strategiskt för att skapa ett gemensamt fokus och en kultur som bygger på tillit, arbetsglädje och tydliga förväntningar. Genom att vara närvarande i vardagen, synlig för både elever och medarbetare och aktiv i klassrummen, skapar du en trygg och positiv skolmiljö där alla vet vart vi är på väg och varför.
Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla både skolans elevhälsoarbete och fritidsverksamhet. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en röd tråd genom hela skoldagen. Du stärker samarbete och kollegialt lärande, och skapar förutsättningar för att pedagoger ska kunna mötas, dela erfarenheter och utveckla sin undervisning tillsammans.
Som en del av Västerås stads skolorganisation deltar du även i rektorsgruppen för de kommunala skolorna, där vi gemensamt arbetar för att stärka kvaliteten i undervisningen, med stöd i våra gemensamma ramverk, vår GPS.
Din kompetens
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare, som står stadigt i ditt uppdrag och är en förebild för både elever och kollegor. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur och sammanhang, och du leder med både hjärta och mod. Du är inte rädd för att fatta beslut, följa upp och ställa krav och du gör det med lyhördhet och respekt.
Du ser möjligheter även i utmaningar, och har en stark tro på att utveckling sker bäst i samverkan. Att skapa arbetsglädje, stärka gemenskapen och forma ett professionellt lärandeklimat är självklart för dig. Du har en god kommunikationsförmåga, kan inspirera andra och får dina medarbetare med dig mot gemensamma mål. Du vågar tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och kliva in där det behövs.
Har du tidigare jobbat i en skola med varierande socioekonomiska förutsättningar ser vi det som ett stort plus. Likaså om du har goda exempel på hur du byggt elevhälsoarbete, lärarlag och samarbetskultur som gjort skillnad för elevernas utveckling. I grunden har du en högskoleexamen och erfarenhet av att arbeta som skolledare med personalansvar. Du har också genomfört eller påbörjat din rektorsutbildning.
Vi erbjuder
Vetterstorpsskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 i ett lugnt område. Det är en liten skola där alla känner varandra. I höst går det cirka 168 elever på skolan, en förskoleklass och en klass i varje årskurs samt två fritidsavdelningar.
Skolan har en egen vision, "SKATT", som innebär att vi arbetar med värdegrunden utifrån begreppen studiero, kunskap, ansvar, trygghet och tillit.Läs gärna mer om vår skola: Vetterstorpsskolan - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/grundskolor/vetterstorpsskolan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
