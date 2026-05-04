Rektor till södra Brunflo
2026-05-04
Hej rektor!
Här kommer läget för dig med hjärta för landsbygden och kunskap om att organisera undervisning i små skolor! Marieby och Ångsta F-6 samt Fåker F-3 söker sin nästa rektor och vi vill gärna att du söker som ser fram emot möjligheterna som bjuds i den lilla skolans vardag! Skolorna spänner från ca 40 upp till 100 elever och på varje skola finns ett engagerat personalgäng med utvecklingslust! Låter det spännande, läs vidare!
Ditt nya jobb
Som rektor i skolan har du ett intressant och utmanande uppdrag där du får ta ansvar för verksamhetens vardag och utveckling. Du kommer att leda den pedagogiska verksamheten på ett strategiskt sätt för att förverkliga skolans mål och driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Din roll sträcker sig dessutom bortom de skolor du är rektor för och du blir en nyckelaktör i samarbetet med andra rektorer inom skolområde Brunflo där du jobbar tillsammans med tre andra rektorer som gemensamt ansvarar för hela F-9. Du kommer även ingå i det övergripande och långsiktiga arbetet för skolkommunen som en del i grundskolans rektorsgrupp där totalt ca 30 rektorer och biträdande rektorer väntar som dina framtida kollegor. Här ligger fokus på kollegialt stöd, gemensam utveckling och att arbeta med och ta ansvar för de beslut som tas av barn- och utbildningsnämnden.
Som rektor har du ansvar för verksamheten, personal och ekonomi samt för det systematiska kvalitetsarbetet. Du arbetar i nära samarbete med elevhälsan och personalen på skolområdet. Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer, administratörer, intendenter och andra specialister. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion.
Vanliga Arbetsuppgifter
Leda, inspirera och engagera medarbetare
Planera, organisera, följa upp och utvärdera arbetet
Ansvar för att verksamheten utvecklas i enlighet med skollagen, läroplan och övriga styrdokument
Utveckla den pedagogiska verksamheten
Ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
Kvalifikationer
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av ledarskap och specifikt pedagogiskt ledarskap
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har genomfört rektorsutbildning
Erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar
Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete är meriterande
Förmåga av att se helheten och bygga effektiva organisationer och skapa struktur
Vi söker dig!
Du är handlingskraftig, kommunikativ och trivs i mötet med människor. Det är en självklarhet för dig att fokusera på möjligheter och nya lösningar i stället för problem i olika slags utmaningar och vill vara navet i organisationen. Du har god förmåga att bygga effektiva organisationer med god struktur och helhetsperspektiv. Som ledare har du tillit till att dina medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för.
Jag hoppas att du blir nyfiken på uppdraget och väljer att söka om det känns som att det träffar dig! Har du fler frågor innan du bestämmer dig så är du alltid välkommen att kontakta mig direkt.
Hälsningar,
Thomas Hallberg, Skolchef grundskola
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
834 31 BRUNFLO Kontakt
Skolchef
Thomas Hallberg thomas.hallberg@ostersund.se Jobbnummer
9888180