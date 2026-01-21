Rektor till Kungälvs kommun
Bemannia AB (Publ.) / Pedagogchefsjobb / Kungälv Visa alla pedagogchefsjobb i Kungälv
2026-01-21
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Kungälv
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi för kunds räkning en rektor till Kungälvs kommun för ett uppdrag med start omgående och 5 månader långt.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och fram till mitten av juni.
Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som rektor innebär att utöva ett ledarskap nära elever och medarbetare. Uppdraget innebär att du tillsammans med två biträdande rektorer leder, utvecklar och följer upp skolans verksamhet. Du driver utveckling aktivt genom systematiskt kvalitetsarbete som innefattar verksamhetsplanering, utvärdering och analysarbete.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Relevant pedagogisk högskoleutbildning.
Tidigare erfarenhet av att jobba som rektor i skola.
Du har ett genuint intresse samt erfarenhet av att vilja leda, utveckla och organisera skolverksamheten.
Väl insatt i skolans styrdokument.
Du har grundläggande kunskap om budgetarbete.
Du förväntas arbeta för en god arbetsmiljö för elever och personal samt ha elevernas lärande i fokus.
Goda kunskaper om elevhälsans arbete.
Svenska flytande i såväl tal som skrift.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 28/1.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0720767414
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087178-1800174". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
442 30 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9697741