Rektor till kulturförskolan Vega
Tellusbarn i Sverige AB / Pedagogchefsjobb / Haninge Visa alla pedagogchefsjobb i Haninge
2025-11-06
Tellusbarn driver 23 förskolor i Stockholms och Uppsala län. Till vår verksamhet, som är i stark tillväxt, söker vi nu en engagerad och erfaren rektor med ett tryggt och stabilt ledarskap.
Tellusbarns 23 förskolor har cirka 1 500 utbildningsplatser och verkar i elva kommuner. Våra förskolor finns i varierande socioekonomiska miljöer med ett extra fokus på språk, skapande och hälsa.
Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, stabil tillväxt och hållbar lönsamhet och förskolorna ska ge barnen förutsättningar till en bra start i livet, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Tellusbarn är en del av Tellusgruppen som är en långsiktig ägare av bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg och är sedan i våras noterad på Nasdaq First North. Utöver förskolor driver Tellusgruppen fyra grundskolor samt barnpassning, läxhjälp, modersmålsundervisning och utvecklar AI tjänster.
Om förskolan Vega
Vi söker en engagerad rektor som vill vara med och fortsätta utvecklingen av vår fina Kulturförskola i Vega, vi öppnade våren 2023 i en nybyggd fastighet i området Vega i Haninge.
Vi har i dagsläget 103 barn inskrivna och en kö på över ca 100 barn.
Tellusbarn kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får barnen utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former.
Hos oss är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcker vi barnens nyfikenhet, upptäcker nytt och stimulerar till samspel och fantasi. När barnen får utrymme för olika typer av uttrycksformer utvecklas de; både språkligt och motoriskt. Barnen ges tid för sitt skapande i tydliga, konkreta och praktiska aktiviteter.
När barnen får skapa tillsammans främjar det gemenskap i gruppen och stärker barnens självförtroende och självkänsla.
På våra kulturförskolor så har vi skapande aktiviteter flera gånger i veckan genom många olika uttrycksformer; musik, drama och skapande.
Vi har till exempel en utbildad musikpedagog som kommer till förskolan en dag /vecka. Vi har också en dramapedagog som tar med barnen på fantasifulla äventyr med hjälp av dramalek. I våra konstateljéer är det fritt fram för barnen att skapa i en mängd olika material.
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om förskolorna https://tellusbarn.se/forskolor/
Utöver rektorskollegor i vårt affärsområde Region syd kommer du att arbeta nära specialpedagog, administratör och vårt huvudkontor. Du rapporterar till vår skolchef för förskolorna i södra Stockholm.
Vi söker en erfaren pedagog som drivs av att utveckla verksamheten. Tjänsten innefattar i första hand ett rektorsuppdrag, men uppdraget som rektor utgör inte en heltidstjänst. Detta gör att vi är öppna för olika upplägg:
Du arbetar antingen heltid och kombinerar rektorsuppdraget med arbete i barngrupp, eller så arbetar du en lägre tjänstgöringsgrad och har en renodlad rektorstjänst.
Oavsett upplägg behöver du kunna vara på plats hos oss varje dag.
Kvalifikationer och erfarenheter
Nödvändiga kompetenser/erfarenheter
• Du är legitimerad förskollärare.
• Du har goda datorkunskaper.
• * Du har erfarenhet av budget och personalansvar.
• * Du kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.
• * Du har grundläggande kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Meriterande kompetenser/erfarenheter
• * Några års erfarenhet som rektor eller biträdande rektor är meriterande
• * Du innehar B-körkort.
• * Du har genomgått och avslutat Rektorsprogrammet.
• * Du har intresse för och kompetens kring digitalisering.
• * Du har intresse och kunskap kring musik, dram och/eller skapande.Dina egenskaper
• * Du är en närvarande ledare som aktivt deltar i verksamheten.
• * Du är strukturerad och kan balansera mellan helhet och detaljer.
• * Du är utvecklingsorienterad och arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av medarbetare och verksamheter.
• * Du är resursmedveten och kan prioritera och effektivisera.
• * Du är noggrann och serviceinriktad.
Vårt erbjudande till dig
Tellusbarn erbjuder dig en spännande tjänst där du får chansen att utvecklas inom ditt arbetsområde. Vi växer snabbt och kan därför erbjuda goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Högt i tak och prestigelöshet karaktäriserar kulturen och du får möjligheten att arbeta med långsiktighet och kvalitet i fokus.
Tellusbarn är anslutna till Almegas kollektivavtal och har månadslön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 30 november, så tveka inte att ansöka redan idag!
Vid intervju ber vi dig ta med ID-kort samt kontaktuppgifter till två referenser (gärna tidigare arbetsgivare).
För mer information kontakta vår skolchef Maria Friberg på maria.friberg@tellusbarn.se
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 60-100%
Kollektivavtal: Ja
Kontaktperson: Maria Friberg Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusbarn i Sverige AB
(org.nr 556727-2397) Arbetsplats
Tellusbarn Södra AB Jobbnummer
9592351