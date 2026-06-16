Modersmålslärare i arabiska, tigrinska och somaliska

Haparanda Montessoriförening / Grundskollärarjobb / Haparanda
2026-06-16


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Publiceringsdatum
2026-06-16

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och ungdomar och som trivs med att skapa goda och nära relationer med eleverna. Som modersmålslärare arbetar du för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Som modersmålslärare undervisar du elever från årskurs 1 till årskurs 6. Eleverna delas in i två grupper: F-3 och 4-6 beroende på gruppens storlek. I din roll möter du elever på olika kunskapsnivåer och ansvarar för att planera, genomföra, betygsätta och utvärdera undervisningen utifrån den svenska läroplanen. Språkutveckling är en central del av elevernas skolgång och en viktig nyckel till deras måluppfyllelse. Modersmålsundervisningen har en betydande roll i detta arbete, och vi arbetar aktivt med språkutvecklande metoder i alla ämnen.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i modersmål. Du ska ha en lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i arabiska, tigrinska och somaliska och ett starkt engagemang för elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Vi söker dig som är strukturerad, lyhörd och har förmågan att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. God samarbetsförmåga är viktigt, då du kommer att arbeta nära både elever och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: susanna.siira@montessoridroppen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haparanda Montessoriförening
Idrottsgatan 16b (visa karta)
953 34  HAPARANDA

Arbetsplats
Montessori Droppen

Kontakt
Rektor
Susanna Kunnari
susanna.siira@montessoridroppen.se
+4670-615 10 88

Jobbnummer
9966982

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