Rektor till Håkantorpsskolan
Västerås kommun / Pedagogchefsjobb / Västerås Visa alla pedagogchefsjobb i Västerås
2025-09-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Nu söker vi en rektor till Håkantorpsskolan! Med stort engagemang för eleverna och deras utveckling inspirerar du, och får med dig dina medarbetare mot uppsatta mål. Med fokus på våra värdeord Trygghet, Respekt, Arbetsro, Ansvar och Miljö leder du skolan med varm och stadig hand.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som rektor hos oss arbetar du tillsammans med en biträdande rektor och delar ansvaret för skolans verksamhet och personal. Förutom grundskolan finns här förskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Ni har ett gemensamt ansvar för helheten där en viktig del är samverkan mellan skola, anpassad grundskola och fritidshem. Ert fokus är att jobba vidare med det arbetet som påbörjats för att skapa trygghet och lugn och en samsyn för att få likvärdighet i klassrummen. Tillsammans jobbar ni aktivt för att behålla den positiva arbetskulturen och du skapar forum för personalen att dela med sig och lära av varandra.
Som rektor arbetar du strategiskt med förbättring och skapar strukturer som främjar både din egen och dina medarbetares utveckling, i linje med skolans mål och behov. Du ingår också i rektorsgruppen för våra kommunala skolor och deltar i ledarforum där vi gemensamt arbetar för att utveckla skolans organisation och undervisningskvalitet med stöd av våra gemensamma ramverk, våra GPS.
Din kompetens
Ditt ledarskap präglas av tydlighet, empati och struktur. Det är viktigt att du har skolans alla verksamheter i tankarna vid beslutsfattande, kommunikation och informationsspridning. Du agerar rättvist och beslutsamt med verksamhetens bästa i fokus.
Framöver står vi inför utmaningen att skolan ska byggas om. Den nuvarande byggnaden rivs och en ny byggs upp. I arbetet kring detta är det viktigt med din organisatoriska förmåga och uthållighet. Det blir ett viktigt kapitel i Håkantorpsskolans historia där ni också har den fina möjligheten att bygga upp något tillsammans.
Vi söker dig med en högskoleexamen och erfarenhet av att arbeta som skolledare med personalansvar. Vi vill också att du har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola. Du har förmåga att leda skolan mot uppsatta mål och bygger förtroende hos medarbetare, elever och vårdnadshavare.
För att söka tjänsten behöver du ha genomfört eller påbörjat din rektorsutbildning. Du förstår vikten och har erfarenheten av systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete och leder detta på ett sätt som präglas av samarbete, elevfokus, tydliga mål och strukturerad återkoppling.
Vi erbjuder
Håkantorpsskolan ligger på Skälby i Västerås. Förutom grundskolan finns här förskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Detta gör att vi kan ha en röd tråd i lärandet från småbarnsåldern till tonåren. Det ger en stor trygghet för barnen. Vi prioriterar kunskap, trygghet, ordning och reda. Vi arbetar därför med TRAAM, som står för värdeorden Trygghet, Respekt, Arbetsro, Ansvar och Miljö.
Vi är stolta över vår pedagogiska verksamhet och vill såklart fortsätta vår pedagogiska utveckling för att våra elever ska nå ännu högre kunskapsresultat!
Läs gärna mer om vår skola: https://skola.vasteras.se/grundskolor/hakantorpsskolan.html
(https://skola.vasteras.se/grundskolor/hakantorpsskolan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Erik Johansson 021-392186 Jobbnummer
9506542