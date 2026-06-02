Rektor till förskolan
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02
Vad roligt att du hittat hit! Vi är glada över ditt intresse att bli en del av Gällivare kommun och Barn- och utbildningsförvaltningen. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och vi erbjuder dig ett meningsfullt och varierande arbete.
I Gällivare kommun finns 14 förskolor och 11 grundskolor och 2 anpassade grundskolor. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar pedagoger, lärare, elevassistenter, barnskötare, rektorer, chefer, administratörer och en stab av olika kompetenser. Som rektor i Gällivare kommuns förskoleorganisation blir du en nyckelperson i att forma framtidens förskolor. Du får leda en målstyrd verksamhet, engagera och motivera medarbetare samt skapa arbetsglädje och kvalitet i barnens vardag. Ett uppdrag med mening – på en plats som ger dig både utmaningar och livskvalitet.
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta inom Barn- och utbildningsförvaltningen på Gällivare kommun: https://gallivare.se/lararjobb
Varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som rektor ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån läroplanen, skollagen och de nationella samt lokala målen. Uppdraget innebär att du har det samlade ansvaret för:
att driva det pedagogiska ledarskapet och skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling
personalansvar, inklusive rekrytering, medarbetarsamtal och kompetensutveckling
ekonomi- och budgetansvar samt att säkerställa en god resursanvändning
systematiskt kvalitetsarbete, där du planerar, följer upp och analyserar verksamheten
arbetsmiljöansvar och att verka för en trygg och inkluderande miljö för både barn och medarbetare
samarbete och dialog med vårdnadshavare, kollegor och andra samarbetspartners
Som rektor är du direkt underställd biträdande förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du blir en del av ett engagerat rektorskollegium där vi arbetar nära varandra och tillsammans driver utvecklingen av förskolan i hela kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning och pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet
erfarenhet av liknande uppdrag (meriterande)
genomförd rektorsutbildning, alternativt beredskap att påbörja den inom två år vid tillsvidareanställning
förmåga att vara en tydlig pedagogisk ledare med god samarbetsförmåga
drivkraft, kreativitet och förmåga att inspirera och stödja personal i det pedagogiska arbetet
körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande.
Utdrag från polisens belastningsregister är ett krav.Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret/Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogramAnställningstyp/arbetstider
Tillsvidare, Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning – ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Om erforderliga beslut fattas är tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2026-04-12
Upplysningar
Biträdande förvaltningschef: Ellinor Haglander, mejl: mailto:ellinor.haglander@gallivare.se
Förvaltningschef: Peter Olsson, mejl: mailto:peter.olsson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare
Kommunal
Vision
Sveriges skolledarförbund
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
