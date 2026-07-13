Rektor till Borgsmoskolan
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2026-07-13
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Vill du, tillsammans med engagerade kollegor och personal, driva utveckling och skapa en trygg, inspirerande och kvalitativ lärmiljö för våra elever? I så fall, sök tjänsten som rektor till Borgsmoskolan!
Vilka är vi?
Borgsmoskolan är den lagom stora högstadieskolan. Här går cirka 180 elever i grundskolans årskurs 7-9 och vi är omkring 35 medarbetare. Vi arbetar för en trygg lärandemiljö med studiefokus och där vi alla möter varandra med respekt.
På enheten finns även Resursskolan för elever med autism med behov av stöd. På Resursskolan ges en individanpassad undervisning i mindre elevgrupp.
Att arbeta på Borgsmoskolan är ett aktivt val där du som vuxen blir en del av vårt viktiga arbete för framtiden. Du blir en viktig del av vårt ständigt pågående kollegiala lärande, täta samarbete kring våra elever och välutvecklade elevstöd.
Alla våra elever arbetar med en egen Chromebook enligt "en till en" samt har tillgång till lärplattformen Classroom. De senaste åren har vi utvecklat vårt arbete bland annat inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, formativt förhållningssätt samt betyg och bedömning och inom NPF.
Under det senaste läsåret har vi att gått vidare i vår utveckling genom att lära oss mer om normkritiskt förhållningssätt, differentierar undervisning och satsa på elevernas läsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som rektor leder du verksamheten på ett tydligt, långsiktigt och strategiskt sätt mot hög kvalitet, högt kunskapsfokus och god måluppfyllelse. Du har ett brett uppdrag med särskilt fokus på pedagogiskt ansvar och att eleverna når goda resultat. Du är ansvarig för personal, arbetsmiljö och ekonomi på din skolenhet.
Du visar tillit till din personal, delegerar ansvar och kan också vara både lyhörd och stöttande.
Du ingår i en professionell och drivande chefsgrupp som leds av områdeschef. Ni träffas regelbundet och arbetar intensivt med verksamhetsutveckling, där ni bland annat använder er av utbildningskontorets egen avdelning för forskning och utveckling i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Som rektor i Norrköpings kommun har du tillgång till kvalificerade stödfunktioner som gemensamt besitter en bred kompetens och hög potential att bidra till ökad kvalitet samt avlastning för att du ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare i ditt arbete. Du får hjälp inom flera olika områden, bland annat lokal och fastighet, ekonomi, personal och juridik.
Vem är du?
Vi söker dig som har en lärarutbildning eller annan pedagogisk högskoleutbildning och som har erfarenhet av att ha arbetat som rektor eller biträdande rektor. Du är insatt i skolans styrdokument och vi ser gärna att du genomfört eller påbörjat rektorsutbildningen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med elever i flerspråkiga och strukturellt missgynnade områden. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av arbete i resursskola.
Du trivs att arbeta mot mål och fokusera på resultat. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt samt en stark inre motivation. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser vikten av att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare.
Som ledare tillämpar du tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att dina medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning.
Ditt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för. Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap.
I din chefsroll har du förmågan att leda, motivera och förse andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god struktur på ditt arbete, och har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 augusti
Kontakt: Områdeschef Pernilla Dahlgren, 011-15 31 96
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
601 81 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10001551